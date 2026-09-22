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Коммутатор D-Link DMS-1250-10SP/A1A/6KV купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DMS-1250-10SP/A1A/6KV

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Коммутатор D-Link DMS-1250-10SP/A1A/6KV - фото 2
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Коммутатор D-Link DMS-1250-10SP/A1A/6KV - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3at, 802.3bt
  • Коммутатор D-Link DMS-1250-10SP/A1A/6KV - фото 1
  • Коммутатор D-Link DMS-1250-10SP/A1A/6KV - фото 2
  • Коммутатор D-Link DMS-1250-10SP/A1A/6KV - фото 3
  • Коммутатор D-Link DMS-1250-10SP/A1A/6KV - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729754
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
25 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х34х10
Вес, кг.
3.7

Описание товара Коммутатор D-Link DMS-1250-10SP/A1A/6KV

Коммутатор D-Link — это надежное и производительное устройство, идеально подходящее для создания эффективных сетевых решений в офисах и малых предприятиях. Это управляемый коммутатор уровня L2, который обеспечивает высокий уровень контроля и гибкости в управлении сетевыми ресурсами. Основные характеристики этого коммутатора включают в себя 8 портов RJ45, поддерживающих базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, что делает его отличным выбором для подключения различных устройств в сети. Два порта SFP поддерживают скорость передачи данных до 25 Гбит/с, обеспечивая высокоскоростные соединения и расширенные возможности сети. Коммутатор поддерживает технологии Power over Ethernet (PoE) стандартов 802.3at и 802.3bt, что позволяет ему подавать питание на подключенные устройства, такие как IP-телефоны, камеры видеонаблюдения и точки доступа Wi-Fi, через сетевые кабели. Это значительно упрощает процесс установки и снижает количество необходимых кабелей. Форм-фактор устройства — настольный, что обеспечивает простоту в установке и позволяет разместить коммутатор в любом удобном месте. Вес устройства составляет 2,78 кг, что делает его устойчивым и надежным при использовании. Размер таблицы MAC адресов, включающий до 16000 записей, обеспечивает эффективное управление и маршрутизацию данных в сети, а также существенно увеличивает масштабируемость сети. Коммутатор D-Link предоставляет все необходимые функции для создания надежной и высокопроизводительной сети, оставаясь при этом доступным и простым в управлении.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DMS-1250-10SP/A1A/6KV




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
25 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор D-Link — это надежное и производительное устройство, идеально подходящее для создания эффективных сетевых решений в офисах и малых предприятиях. Это управляемый коммутатор уровня L2, который обеспечивает высокий уровень контроля и гибкости в управлении сетевыми ресурсами. Основные характеристики этого коммутатора включают в себя 8 портов RJ45, поддерживающих базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, что делает его отличным выбором для подключения различных устройств в сети. Два порта SFP поддерживают скорость передачи данных до 25 Гбит/с, обеспечивая высокоскоростные соединения и расширенные возможности сети. Коммутатор поддерживает технологии Power over Ethernet (PoE) стандартов 802.3at и 802.3bt, что позволяет ему подавать питание на подключенные устройства, такие как IP-телефоны, камеры видеонаблюдения и точки доступа Wi-Fi, через сетевые кабели. Это значительно упрощает процесс установки и снижает количество необходимых кабелей. Форм-фактор устройства — настольный, что обеспечивает простоту в установке и позволяет разместить коммутатор в любом удобном месте. Вес устройства составляет 2,78 кг, что делает его устойчивым и надежным при использовании. Размер таблицы MAC адресов, включающий до 16000 записей, обеспечивает эффективное управление и маршрутизацию данных в сети, а также существенно увеличивает масштабируемость сети. Коммутатор D-Link предоставляет все необходимые функции для создания надежной и высокопроизводительной сети, оставаясь при этом доступным и простым в управлении.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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