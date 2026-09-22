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коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10E (XMG1915-10E-EU0101F) купить с доставкой в Москве
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коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10E (XMG1915-10E-EU0101F)

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коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10E (XMG1915-10E-EU0101F) - фото 1
коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10E (XMG1915-10E-EU0101F) - фото 2
коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10E (XMG1915-10E-EU0101F) - фото 3
коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10E (XMG1915-10E-EU0101F) - фото 4
коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10E (XMG1915-10E-EU0101F) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
  • коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10E (XMG1915-10E-EU0101F) - фото 1
  • коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10E (XMG1915-10E-EU0101F) - фото 2
  • коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10E (XMG1915-10E-EU0101F) - фото 3
  • коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10E (XMG1915-10E-EU0101F) - фото 4
  • коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10E (XMG1915-10E-EU0101F) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729826
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор, Сетевой адаптер, Комплект монтажа на стену
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
25 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х6
Вес, кг.
1.32

Описание товара коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10E (XMG1915-10E-EU0101F)

Коммутаторы ZYXEL представляют собой надежное сетевое оборудование, идеально подходящее для малых и средних предприятий, требующих гибкость и высокую производительность. Этот управляемый коммутатор разработан с учетом потребностей современных сетей, обеспечивая стабильную и быструю передачу данных. Характеристики коммутатора включают вес 0,76 кг, что делает его легким и простым в установке. Устройство оснащено 8 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет обеспечить эффективное подключение различных устройств в сети. Кроме того, коммутатор оборудован двумя портами SFP со скоростью передачи данных 25 Гбит/с, что делает его идеальным решением для высокоскоростных оптических подключений и аплинков. Поддержка технологии PoE отсутствует, что делает его более доступным с точки зрения энергопотребления и стоимости. Объем таблицы MAC адресов составляет 16000, что обеспечивает надежное управление и обработку множества подключений. Произведенный в Китае под брендом Zyxel, коммутатор отличает высокий стандарт качества и надежности, что подтверждено репутацией бренда в сфере сетевых технологий. Этот коммутатор подходит для создания надежной и масштабируемой сети, удовлетворяя запросы бизнеса в гибкости и скорости передачи данных.



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Отзывы о товаре коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10E (XMG1915-10E-EU0101F)




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор, Сетевой адаптер, Комплект монтажа на стену
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
25 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутаторы ZYXEL представляют собой надежное сетевое оборудование, идеально подходящее для малых и средних предприятий, требующих гибкость и высокую производительность. Этот управляемый коммутатор разработан с учетом потребностей современных сетей, обеспечивая стабильную и быструю передачу данных. Характеристики коммутатора включают вес 0,76 кг, что делает его легким и простым в установке. Устройство оснащено 8 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет обеспечить эффективное подключение различных устройств в сети. Кроме того, коммутатор оборудован двумя портами SFP со скоростью передачи данных 25 Гбит/с, что делает его идеальным решением для высокоскоростных оптических подключений и аплинков. Поддержка технологии PoE отсутствует, что делает его более доступным с точки зрения энергопотребления и стоимости. Объем таблицы MAC адресов составляет 16000, что обеспечивает надежное управление и обработку множества подключений. Произведенный в Китае под брендом Zyxel, коммутатор отличает высокий стандарт качества и надежности, что подтверждено репутацией бренда в сфере сетевых технологий. Этот коммутатор подходит для создания надежной и масштабируемой сети, удовлетворяя запросы бизнеса в гибкости и скорости передачи данных.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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