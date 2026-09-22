коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10E (XMG1915-10E-EU0101F)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10E (XMG1915-10E-EU0101F)
Коммутаторы ZYXEL представляют собой надежное сетевое оборудование, идеально подходящее для малых и средних предприятий, требующих гибкость и высокую производительность. Этот управляемый коммутатор разработан с учетом потребностей современных сетей, обеспечивая стабильную и быструю передачу данных. Характеристики коммутатора включают вес 0,76 кг, что делает его легким и простым в установке. Устройство оснащено 8 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет обеспечить эффективное подключение различных устройств в сети. Кроме того, коммутатор оборудован двумя портами SFP со скоростью передачи данных 25 Гбит/с, что делает его идеальным решением для высокоскоростных оптических подключений и аплинков. Поддержка технологии PoE отсутствует, что делает его более доступным с точки зрения энергопотребления и стоимости. Объем таблицы MAC адресов составляет 16000, что обеспечивает надежное управление и обработку множества подключений. Произведенный в Китае под брендом Zyxel, коммутатор отличает высокий стандарт качества и надежности, что подтверждено репутацией бренда в сфере сетевых технологий. Этот коммутатор подходит для создания надежной и масштабируемой сети, удовлетворяя запросы бизнеса в гибкости и скорости передачи данных.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 31 940 руб.7985 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG2428P
-
В наличииЦена 32 290 руб.8073 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG2218P
-
В наличииЦена 32 670 руб.8168 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-26MPPV2/A3A
-
В наличииЦена 32 740 руб.8185 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SL2428P
-
В наличииЦена 34 380 руб.8595 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION
-
В наличииЦена 34 440 руб.8610 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG2210XMP-M2
-
В наличииЦена 34 470 руб.8618 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SX3008F
-
В наличииЦена 34 940 руб.8735 руб. в Сплиткоммутатор SNR SNR-S5210G-24FX
-
В наличииЦена 35 430 руб.8858 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG3428MP
-
В наличииЦена 35 580 руб.8895 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3210XHP-M2
-
В наличииЦена 35 780 руб.8945 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28P/F5A
-
В наличииЦена 36 900 руб.9225 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG2428P
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Отзывы о товаре коммутатор Zyxel NebulaFlex XMG1915-10E (XMG1915-10E-EU0101F)