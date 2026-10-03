Коммутатор ORIGO (OS3228P/380W/A1A)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор ORIGO (OS3228P/380W/A1A)
Коммутатор OS3228P рекомендован для построения и модернизации сетей предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, которым требуется современное гигабитное решение c 10G-аплинками для увеличения пропускной способности на уровне агрегации и организации удаленного питания камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа, IP-телефонов и прочего PoE-оборудования. Коммутатор поддерживает стандарты IEEE 802.3аf/at PoE с возможностью подачи питания до 30 Вт на порт. Защита от статического электричества обеспечивает устойчивость PoE-портов к наведенному напряжению и предотвращает повреждение коммутатора и подключенного к нему оборудования. Функциональные возможности коммутатора включают поддержку динамической маршрутизации BGP, OSPF и RIP, управление качеством обслуживания (QoS), расширенные функции безопасности и VLAN. Для повышения производительности и отказоустойчивости коммутатор поддерживает агрегирование каналов связи (LACP), обнаружение петель LoopBack Detection, резервирование соединений с помощью протоколов STP/RSTP/MSTP и технологию ERPS, обеспечивающую быстрое восстановление связи при отказе одной из линий в кольце. Поддержка OAM-функционала упрощает мониторинг и устранение неисправностей в сети Ethernet.
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