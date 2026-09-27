Коммутатор D-Link DGS-1210-52/F3A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 760 руб.
В наличии
Код товара: 627354
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31 760 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
48
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3z
Порты
52
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Размер таблицы MAC адресов
16384
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х35х9
Вес, кг.
4.57
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-52/F3A
Настраиваемый L2 коммутатор DGS-1210-52, оснащенный 48 портами 10/100/1000Base-T 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, поддерживает технологию D-Link Green расширенные функции управления безопасности, обеспечивая высокую производительность масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. DGS-1210-52 поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу позволяет продлить срок эксплуатации устройства.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
48
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE802.3z
Порты
52
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Размер таблицы MAC адресов
16384
Страна производитель
Китай
Настраиваемый L2 коммутатор DGS-1210-52, оснащенный 48 портами 10/100/1000Base-T 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, поддерживает технологию D-Link Green расширенные функции управления безопасности, обеспечивая высокую производительность масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. DGS-1210-52 поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу позволяет продлить срок эксплуатации устройства.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор D-Link DGS-1210-52/F3A - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 31760 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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