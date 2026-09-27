Коммутатор Cudy GS5024S4
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Cudy GS5024S4
Коммутатор Cudy — выбор для тех, кто строит надёжную и масштабируемую сеть. Благодаря 24 портам RJ45 и поддержке сразу четырёх портов SFP со скоростью 1 Гбит/с, этот управляемый настольный коммутатор быстро интегрируется даже в сложную инфраструктуру. Высокая базовая скорость передачи данных до 1000 Мбит/сек даёт мгновенный отклик при передаче больших объёмов информации. Уровень L3 — отличный вариант для продвинутого распределения трафика и маршрутизации. Вместительная таблица MAC-адресов на 16000 записей обеспечивает плавную работу сети даже при большом количестве подключённых устройств. При весе 2,643 кг коммутатор устойчив и надёжен в эксплуатации.
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