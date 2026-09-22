Коммутатор ORIGO OS3152/A1A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор ORIGO OS3152/A1A
Коммутатор ORIGO — это надежное и эффективное решение для управления сетевыми соединениями в вашем бизнесе или офисе. Этот управляемый коммутатор предлагает 48 портов RJ45 с поддержкой базовой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что обеспечивает высокую производительность и стабильность сети. Коммутатор работает на втором уровне (L2) модели OSI, что делает его идеальным для сегментации сети, управления трафиком и обеспечения безопасности соединений. Компактный настольный форм-фактор позволяет легко интегрировать его в существующую инфраструктуру без необходимости сложной установки. Для расширенного подключения и более высоких скоростей передачи данных, ORIGO оснащен 4 портами SFP, поддерживающими скорости 10 Гбит/с и 100 Гбит/с. Это позволяет подключать оптические магистрали и интегрироваться с более крупными сетевыми системами. С размером таблицы MAC адресов на 16000 записей, коммутатор способен эффективно обрабатывать и управлять большим объемом трафика, поддерживая множество активных подключений одновременно. При весе 4,2 кг, устройство достаточно мобильное и легко монтируется в любом офисе. Отсутствие поддержки PoE (Power over Ethernet) делает его идеальным выбором для сетей, где PoE не требуется, обеспечивая при этом доступную цену и надежную работу. Бренд ORIGO гарантирует высокое качество и долговечность оборудования, делая его отличным выбором для любых сетевых задач.
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