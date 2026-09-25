коммутатор SNR SNR-S5210G-24FX
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Характеристики
Описание товара коммутатор SNR SNR-S5210G-24FX
Коммутатор SNR – это высокопроизводительное сетевое устройство, идеально подходящее для предприятий, которым требуется надежная и эффективная система управления сетевым трафиком. Этот управляемый сетевой коммутатор оснащен 24 портами RJ45, обеспечивающими базовую скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет ему справляться с высокими нагрузками и обеспечивать быструю передачу данных. Для дополнительной гибкости и расширения сетевой инфраструктуры устройство оснащено 4 портами SFP, поддерживающими скорость 1 Гбит/с и 10 Гбит/с. Это позволяет интегрировать коммутатор в существующую сеть и использовать его для связи с различными сетевыми устройствами на более высоких скоростях. SNR Коммутатор поддерживает таблицу MAC адресов размером до 16,000 записей, что обеспечивает эффективное и быстрое управление потоками данных внутри сети. Являясь коммутатором уровня L2, он предоставляет базовые функции коммутации, такие как сегментация сетевого трафика и предотвращение широковещательных штормов, что делает его идеальным для использования в небольших и средних корпоративных сетях. Отсутствие поддержки PoE позволяет снизить стоимость и сделать этот коммутатор идеальным выбором для разворачивания сетевых решений там, где питание через Ethernet не требуется. Форм-фактор настольного типа делает его удобным для установки в офисном пространстве без необходимости дополнительных монтажных конструкций. В целом, коммутатор SNR представляет собой надежное, функциональное и доступное решение для управления сетевыми соединениями в вашей организации.
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