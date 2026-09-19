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Коммутатор HPE OfficeConnect 1930 24G 4SFP+ (JL682A) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор HPE OfficeConnect 1930 24G 4SFP+ (JL682A)

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Коммутатор HPE OfficeConnect 1930 24G 4SFP+ (JL682A) - фото 1
Коммутатор HPE OfficeConnect 1930 24G 4SFP+ (JL682A) - фото 2
Коммутатор HPE OfficeConnect 1930 24G 4SFP+ (JL682A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор HPE OfficeConnect 1930 24G 4SFP+ (JL682A) - фото 1
  • Коммутатор HPE OfficeConnect 1930 24G 4SFP+ (JL682A) - фото 2
  • Коммутатор HPE OfficeConnect 1930 24G 4SFP+ (JL682A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407872
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Характеристики

Бренд
HPE
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1q (VLAN)
Порты
24 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 4 х SFP+
Габаритные размеры, мм
439 х 442 х 221
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х35х11
Вес, кг.
3.82

Описание товара Коммутатор HPE OfficeConnect 1930 24G 4SFP+ (JL682A)

Коммутатор серии Aruba Instant On 1930 создан для малых и развивающихся компаний, которым требуется улучшенная производительность для поддержки приложений с высокими требованиями к пропускной способности. Коммутатор серии Aruba Instant On 1930 органично интегрируется с существующими точками доступа Instant On для установки внутри и снаружи помещений и допускает централизованное управление с помощью мобильного приложения Instant On на месте эксплуатации или дистанционно. Такие коммутаторы Ethernet уровня 2+ с облачным управлением включают в себя модели Gigabit Ethernet с 8, 24, и 48 портами как с поддержкой технологии PoE класса 4 (то есть PoE+), так и без нее, с разъемами SFP 1 Гбит/с в 8-портовой модели и разъемами SFP+ 1/10 Гбит/с в моделях 24/48G для организации оптоволоконных подключений.



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Теги товара: Коммутаторы 24 порта

Отзывы о товаре Коммутатор HPE OfficeConnect 1930 24G 4SFP+ (JL682A)




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Характеристики
Бренд
HPE
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1q (VLAN)
Порты
24 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 4 х SFP+
Габаритные размеры, мм
439 х 442 х 221
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор серии Aruba Instant On 1930 создан для малых и развивающихся компаний, которым требуется улучшенная производительность для поддержки приложений с высокими требованиями к пропускной способности. Коммутатор серии Aruba Instant On 1930 органично интегрируется с существующими точками доступа Instant On для установки внутри и снаружи помещений и допускает централизованное управление с помощью мобильного приложения Instant On на месте эксплуатации или дистанционно. Такие коммутаторы Ethernet уровня 2+ с облачным управлением включают в себя модели Gigabit Ethernet с 8, 24, и 48 портами как с поддержкой технологии PoE класса 4 (то есть PoE+), так и без нее, с разъемами SFP 1 Гбит/с в 8-портовой модели и разъемами SFP+ 1/10 Гбит/с в моделях 24/48G для организации оптоволоконных подключений.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов


Теги товара: Коммутаторы 24 порта
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