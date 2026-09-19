Коммутатор HPE OfficeConnect 1930 24G 4SFP+ (JL682A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Коммутатор HPE OfficeConnect 1930 24G 4SFP+ (JL682A)
Коммутатор серии Aruba Instant On 1930 создан для малых и развивающихся компаний, которым требуется улучшенная производительность для поддержки приложений с высокими требованиями к пропускной способности. Коммутатор серии Aruba Instant On 1930 органично интегрируется с существующими точками доступа Instant On для установки внутри и снаружи помещений и допускает централизованное управление с помощью мобильного приложения Instant On на месте эксплуатации или дистанционно. Такие коммутаторы Ethernet уровня 2+ с облачным управлением включают в себя модели Gigabit Ethernet с 8, 24, и 48 портами как с поддержкой технологии PoE класса 4 (то есть PoE+), так и без нее, с разъемами SFP 1 Гбит/с в 8-портовой модели и разъемами SFP+ 1/10 Гбит/с в моделях 24/48G для организации оптоволоконных подключений.
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Теги товара: Коммутаторы 24 порта
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