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Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/F5A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/F5A

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Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/F5A - фото 1
Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/F5A - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/F5A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/F5A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/F5A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/F5A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 770 руб. 
Начислим 573 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648688
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/F5A
35 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
25
Порты
28
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP, SFP+
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х36х9
Вес, кг.
4.8

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/F5A

Настраиваемый L2 коммутатор DGS-1210-28P, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса и упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. DGS-1210-28P поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Данная модель оснащена интеллектуальными вентиляторами, которые способны изменять скорость вращения в зависимости от температуры, что позволяет экономить электроэнергию и снизить уровень шума.

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/F5A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
25
Порты
28
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP, SFP+
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Описание
Настраиваемый L2 коммутатор DGS-1210-28P, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса и упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. DGS-1210-28P поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Данная модель оснащена интеллектуальными вентиляторами, которые способны изменять скорость вращения в зависимости от температуры, что позволяет экономить электроэнергию и снизить уровень шума.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/F5A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 35770 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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