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Коммутатор TP-Link SG2428P купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link SG2428P

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор TP-Link SG2428P - фото 1
  • Коммутатор TP-Link SG2428P - фото 2
  • Коммутатор TP-Link SG2428P - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 030 руб. 
Начислим 593 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723706
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Коммутатор TP-Link SG2428P
37 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.01

Описание товара Коммутатор TP-Link SG2428P

TP-Link выпускает коммутаторы для уверенной работы в динамичной сети. Эта управляемая модель L2 сочетает высокую производительность с классическим настольным форм-фактором. 24 порта RJ45 со скоростью до 1 Гбит/с обеспечат стабильное подключение десятков устройств — идеальный вариант для офиса или небольшого дата-центра. Предусмотрены также 2 SFP-порта на 1 Гбит/с для надежных и быстрых оптических каналов. Вместительная MAC-таблица на 4000 адресов гарантирует быструю маршрутизацию даже при большом количестве подключений. Вес устройства — 4 кг: оптимально для стабильной установки на столе или полке.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link SG2428P




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
TP-Link выпускает коммутаторы для уверенной работы в динамичной сети. Эта управляемая модель L2 сочетает высокую производительность с классическим настольным форм-фактором. 24 порта RJ45 со скоростью до 1 Гбит/с обеспечат стабильное подключение десятков устройств — идеальный вариант для офиса или небольшого дата-центра. Предусмотрены также 2 SFP-порта на 1 Гбит/с для надежных и быстрых оптических каналов. Вместительная MAC-таблица на 4000 адресов гарантирует быструю маршрутизацию даже при большом количестве подключений. Вес устройства — 4 кг: оптимально для стабильной установки на столе или полке.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор TP-Link SG2428P - по цене 37030 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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