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Коммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION

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Коммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION - фото 1
Коммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION - фото 2
Коммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION - фото 3
Коммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION - фото 4
Коммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION - фото 5
Коммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION - фото 6
Коммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION - фото 7
Коммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION - фото 8
Коммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION - фото 9
Коммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION - фото 1
  • Коммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION - фото 2
  • Коммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION - фото 3
  • Коммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION - фото 4
  • Коммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION - фото 5
  • Коммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION - фото 6
  • Коммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION - фото 7
  • Коммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION - фото 8
  • Коммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION - фото 9
  • Коммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 370 руб. 
Начислим 550 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 491585
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION
34 370 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Порты
8
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х24х12
Вес, кг.
3.78

Описание товара Коммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION

Новый управляемый коммутатор UniFi Switch Aggregation второго уровня с восемью портами 10G SFP+ специально разработан для установки там, где требуется высочайшая пропускная способность и надежность. UniFi Switch Aggregation поддерживает объединение высокоскоростных каналов для увеличения объема передаваемого трафика и доступности сервисов. Внутренняя шина коммутатора обеспечивает скорость 160 Gbps.

Отзывы о товаре Коммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Порты
8
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Описание
Новый управляемый коммутатор UniFi Switch Aggregation второго уровня с восемью портами 10G SFP+ специально разработан для установки там, где требуется высочайшая пропускная способность и надежность. UniFi Switch Aggregation поддерживает объединение высокоскоростных каналов для увеличения объема передаваемого трафика и доступности сервисов. Внутренняя шина коммутатора обеспечивает скорость 160 Gbps.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 34370 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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