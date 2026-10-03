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Коммутатор TP-Link Omada (SG3210X-M2) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link Omada (SG3210X-M2)

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Коммутатор TP-Link Omada (SG3210X-M2) - фото 2
Коммутатор TP-Link Omada (SG3210X-M2) - фото 3
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Коммутатор TP-Link Omada (SG3210X-M2) - фото 5
Коммутатор TP-Link Omada (SG3210X-M2) - фото 6
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор TP-Link Omada (SG3210X-M2) - фото 1
  • Коммутатор TP-Link Omada (SG3210X-M2) - фото 2
  • Коммутатор TP-Link Omada (SG3210X-M2) - фото 3
  • Коммутатор TP-Link Omada (SG3210X-M2) - фото 4
  • Коммутатор TP-Link Omada (SG3210X-M2) - фото 5
  • Коммутатор TP-Link Omada (SG3210X-M2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%
28 260 руб.  28 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648676
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Размеры в упаковке, см
41х25х8
Вес, г.
900

Описание товара Коммутатор TP-Link Omada (SG3210X-M2)

Восемь портов RJ45 2.5 Гбит/с: обеспечат стабильное подключение на высокой скорости. Молниеносное подключение Uplink: два порта SFP+ со скоростью 10 Гбит/с обеспечат высокую пропускную способность и неблокирующую коммутационную ёмкость. Интеграция с платформой Omada: автоматическая настройка параметров (ZTP), централизованное облачное управление и умный мониторинг. Централизованное управление: управление всей сетью локально или дистанционно через веб интерфейс или приложение Omada. Статическая маршрутизация: регулирование внутреннего трафика для более эффективного использования сетевых ресурсов. Надёжная защита: привязка IP адресов, MAC адресов и портов, список управления доступом, функция Port Security, защита от DoS атак, защита от широковещательных штормов, DHCP snooping, 802.1X, аутентификация через протокол RADIUS и не только. Оптимизация голосового и видеотрафика: приоритизация уровней 2–4 и отслеживание сетевого трафика IGMP. Автономный режим (работа без контроллера): возможность управления через веб интерфейс, интерфейс командной строки (консольный порт, Telnet, SSH), а также поддержка протоколов SNMP и RMON и функции Dual Image.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link Omada (SG3210X-M2)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Описание
Восемь портов RJ45 2.5 Гбит/с: обеспечат стабильное подключение на высокой скорости. Молниеносное подключение Uplink: два порта SFP+ со скоростью 10 Гбит/с обеспечат высокую пропускную способность и неблокирующую коммутационную ёмкость. Интеграция с платформой Omada: автоматическая настройка параметров (ZTP), централизованное облачное управление и умный мониторинг. Централизованное управление: управление всей сетью локально или дистанционно через веб интерфейс или приложение Omada. Статическая маршрутизация: регулирование внутреннего трафика для более эффективного использования сетевых ресурсов. Надёжная защита: привязка IP адресов, MAC адресов и портов, список управления доступом, функция Port Security, защита от DoS атак, защита от широковещательных штормов, DHCP snooping, 802.1X, аутентификация через протокол RADIUS и не только. Оптимизация голосового и видеотрафика: приоритизация уровней 2–4 и отслеживание сетевого трафика IGMP. Автономный режим (работа без контроллера): возможность управления через веб интерфейс, интерфейс командной строки (консольный порт, Telnet, SSH), а также поддержка протоколов SNMP и RMON и функции Dual Image.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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