коммутатор SNR SNR-S5210X-8F-UPS
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Характеристики
Описание товара коммутатор SNR SNR-S5210X-8F-UPS
Коммутатор SNR — высокопроизводительное сетевое устройство, предназначенное для эффективного управления и распределения данных в корпоративных и офисных сетях. Этот управляемый коммутатор поддерживает базовую скорость передачи данных до 10 Гбит/с, что обеспечивает быструю и стабильную работу сети. Он оснащен 8 портами SFP, каждый из которых поддерживает скорость до 10 Гбит/с, что позволяет легко интегрировать его в существующую инфраструктуру и масштабировать сеть при необходимости. Коммутатор выполнен в настольном форм-факторе, что упрощает его установку в офисных помещениях или на рабочих местах. Благодаря поддержке уровня L2, устройство оптимально подходит для задач второго уровня сети, обеспечивая высокую производительность и надежность передачи данных. Коммутатор SNR имеет вес 2,08 кг, что делает его достаточно компактным для установки в различных условиях. Объем таблицы MAC адресов составляет 16000, что позволяет эффективно управлять большим количеством подключенных устройств и минимизировать задержки передачи данных. Отсутствие поддержки PoE может быть преимуществом для тех, кто ищет недорогое и энергоэффективное решение, не предполагающее питания устройств через Ethernet. Бренд SNR славится своей надежностью и качеством, что делает этот коммутатор отличным выбором для создания стабильной и быстрой сети.
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