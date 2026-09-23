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Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE

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Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE - фото 1
Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE - фото 2
Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE - фото 3
Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE - фото 4
Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE - фото 5
Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE - фото 6
Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE - фото 7
Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE - фото 8
Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE - фото 1
  • Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE - фото 2
  • Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE - фото 3
  • Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE - фото 4
  • Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE - фото 5
  • Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE - фото 6
  • Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE - фото 7
  • Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE - фото 8
  • Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 670 руб. 
Начислим 379 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 631177
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE
23 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х24х19
Вес, кг.
1.2

Описание товара Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE

Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE



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Отзывы о товаре Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 23670 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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