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Коммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-POE купить с доставкой в Москве
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Коммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-POE

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Коммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-POE - фото 1
Коммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-POE - фото 2
Коммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-POE - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-POE - фото 1
  • Коммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-POE - фото 2
  • Коммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-POE - фото 3
  • Коммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-POE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 430 руб. 
Начислим 375 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741258
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-POE
23 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор; Кабель питания; Консольный кабель; Кабель заземления; Крепления в стойку (2 шт.); Резиновые ножки (4 шт.); Набор болтов; Руководство по установке; Гарантийный талон.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х35х13
Вес, кг.
2.87

Описание товара Коммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-POE

Коммутатор SNR SNR-S5210G-8TX — это мощное и надежное решение для построения высокопроизводительных сетей в офисах, серверных комнатах и центрах обработки данных. Благодаря передовым технологиям и гибкости настройки он обеспечивает стабильную и безопасную передачу данных, делая его идеальным выбором для корпоративных и промышленных сетей. Устройство относится к уровню коммутации L2+, что позволяет ему эффективно управлять трафиком, поддерживать VLAN, QoS и другие функции для оптимизации работы сети. Его внутренняя пропускная способность достигает 96 Гбит/с, что гарантирует высокую скорость обработки данных даже при интенсивной нагрузке. Восемь медных портов RJ-45 с поддержкой 1 Гбит/с и четыре uplink-порта SFP+ (10 Гбит/с) обеспечивают гибкость подключения, позволяя использовать как медные, так и оптические линии связи. SNR-S5210G-8TX легко интегрируется в существующую инфраструктуру благодаря поддержке стекирования, что упрощает масштабирование сети без потери производительности. Размер таблицы MAC-адресов (16К) и поддержка Jumbo frame (до 12 Кб) делают его отличным решением для работы с большими объемами трафика. Встроенные 256 МБ оперативной памяти и 64 МБ флэш-памяти обеспечивают быструю обработку данных и надежное хранение конфигураций. Управлять коммутатором можно различными способами: через удобный веб-интерфейс, по протоколам SNMP, Telnet или SSH, что делает его адаптируемым под любые требования администратора. Поддержка IPv6 и DHCP позволяет легко интегрировать устройство в современные сети, а наличие консольного порта RJ-45 и USB Type-A обеспечивает дополнительные возможности настройки и обновления прошивки. Компактный 1U-дизайн и возможность установки в стойку делают SNR-S5210G-8TX удобным для размещения в стандартных серверных шкафах, экономя пространство без ущерба функциональности. Устройство сочетает в себе высокую производительность, надежность и простоту управления, что делает его отличным выбором для бизнеса, требующего стабильной и безопасной сети. Благодаря поддержке VLAN (IEEE 802.1q) администраторы могут гибко сегментировать сеть, повышая безопасность и оптимизируя трафик. Встроенные механизмы защиты данных и широкие возможности мониторинга позволяют оперативно реагировать на изменения в сети, минимизируя простои и повышая отказоустойчивость.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-POE




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор; Кабель питания; Консольный кабель; Кабель заземления; Крепления в стойку (2 шт.); Резиновые ножки (4 шт.); Набор болтов; Руководство по установке; Гарантийный талон.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор SNR SNR-S5210G-8TX — это мощное и надежное решение для построения высокопроизводительных сетей в офисах, серверных комнатах и центрах обработки данных. Благодаря передовым технологиям и гибкости настройки он обеспечивает стабильную и безопасную передачу данных, делая его идеальным выбором для корпоративных и промышленных сетей. Устройство относится к уровню коммутации L2+, что позволяет ему эффективно управлять трафиком, поддерживать VLAN, QoS и другие функции для оптимизации работы сети. Его внутренняя пропускная способность достигает 96 Гбит/с, что гарантирует высокую скорость обработки данных даже при интенсивной нагрузке. Восемь медных портов RJ-45 с поддержкой 1 Гбит/с и четыре uplink-порта SFP+ (10 Гбит/с) обеспечивают гибкость подключения, позволяя использовать как медные, так и оптические линии связи. SNR-S5210G-8TX легко интегрируется в существующую инфраструктуру благодаря поддержке стекирования, что упрощает масштабирование сети без потери производительности. Размер таблицы MAC-адресов (16К) и поддержка Jumbo frame (до 12 Кб) делают его отличным решением для работы с большими объемами трафика. Встроенные 256 МБ оперативной памяти и 64 МБ флэш-памяти обеспечивают быструю обработку данных и надежное хранение конфигураций. Управлять коммутатором можно различными способами: через удобный веб-интерфейс, по протоколам SNMP, Telnet или SSH, что делает его адаптируемым под любые требования администратора. Поддержка IPv6 и DHCP позволяет легко интегрировать устройство в современные сети, а наличие консольного порта RJ-45 и USB Type-A обеспечивает дополнительные возможности настройки и обновления прошивки. Компактный 1U-дизайн и возможность установки в стойку делают SNR-S5210G-8TX удобным для размещения в стандартных серверных шкафах, экономя пространство без ущерба функциональности. Устройство сочетает в себе высокую производительность, надежность и простоту управления, что делает его отличным выбором для бизнеса, требующего стабильной и безопасной сети. Благодаря поддержке VLAN (IEEE 802.1q) администраторы могут гибко сегментировать сеть, повышая безопасность и оптимизируя трафик. Встроенные механизмы защиты данных и широкие возможности мониторинга позволяют оперативно реагировать на изменения в сети, минимизируя простои и повышая отказоустойчивость.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Купить Коммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-POE - по цене 23430 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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