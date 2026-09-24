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Коммутатор D-Link DGS-1026P/A1A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1026P/A1A

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
  • Коммутатор D-Link DGS-1026P/A1A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1026P/A1A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1026P/A1A - фото 3
  • Коммутатор D-Link DGS-1026P/A1A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 570 руб. 
Начислим 378 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723332
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор D-Link DGS-1026P/A1A
23 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х32х9
Вес, кг.
3.2

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1026P/A1A

D-LINK предлагает мощный и практичный неуправляемый коммутатор с настольным форм-фактором — отличный выбор для рабочих групп, небольших офисов и инфраструктур среднего масштаба. 24 порта RJ45 с базовой скоростью до 1 Гбит/сек в сочетании с двумя SFP-портами обеспечивают гибкость при подключении разной техники. Благодаря поддержке стандартов PoE 802.3af, 802.3at и 802.3bt становится возможным питание совместимых устройств прямо через кабель, что значительно упрощает монтаж и экономит место. Большая таблица MAC-адресов (8000) позволяет легко справляться с многочисленными подключениями. Уровень L2 обеспечивает быструю и надежную коммутацию в локальной сети, а вес 3,256 кг говорит о серьёзном подходе к сборке устройства.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1026P/A1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
D-LINK предлагает мощный и практичный неуправляемый коммутатор с настольным форм-фактором — отличный выбор для рабочих групп, небольших офисов и инфраструктур среднего масштаба. 24 порта RJ45 с базовой скоростью до 1 Гбит/сек в сочетании с двумя SFP-портами обеспечивают гибкость при подключении разной техники. Благодаря поддержке стандартов PoE 802.3af, 802.3at и 802.3bt становится возможным питание совместимых устройств прямо через кабель, что значительно упрощает монтаж и экономит место. Большая таблица MAC-адресов (8000) позволяет легко справляться с многочисленными подключениями. Уровень L2 обеспечивает быструю и надежную коммутацию в локальной сети, а вес 3,256 кг говорит о серьёзном подходе к сборке устройства.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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Купить Коммутатор D-Link DGS-1026P/A1A - по цене 23570 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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