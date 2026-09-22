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Коммутатор D-Link DGS-1210-10MP/FL2A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1210-10MP/FL2A

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Коммутатор D-Link DGS-1210-10MP/FL2A - фото 1
Коммутатор D-Link DGS-1210-10MP/FL2A - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-1210-10MP/FL2A - фото 3
Коммутатор D-Link DGS-1210-10MP/FL2A - фото 4
Коммутатор D-Link DGS-1210-10MP/FL2A - фото 5
Коммутатор D-Link DGS-1210-10MP/FL2A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-10MP/FL2A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-10MP/FL2A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-10MP/FL2A - фото 3
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-10MP/FL2A - фото 4
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-10MP/FL2A - фото 5
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-10MP/FL2A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723340
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
- Кабель питания- Фиксатор для кабеля питания- 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку- 4 резиновые ножки- Комплект для монтажа- Документация
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.64

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-10MP/FL2A

**Коммутатор D-Link DGS-1210-10MP/FL2A** Управляемый коммутатор L2 с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP (SFP-модули в комплект не входят) — это надёжное и эффективное решение для вашей сети. **Основные характеристики:** * **8 портов PoE 802.3af/at:** коммутатор поддерживает технологию Power over Ethernet, что позволяет передавать данные и электропитание по одному кабелю. Это упрощает установку и экономит ресурсы. * **PoE-бюджет 130 Вт:** общий бюджет мощности PoE составляет 130 Вт, что обеспечивает питание подключённых устройств. * **Высокая производительность:** коммутатор обеспечивает быстрое и надёжное соединение между устройствами. Коммутатор DGS-1210-10MP/FL2A идеально подходит для использования в офисах, предприятиях и других организациях, где требуется надёжная и эффективная сеть. Он обеспечивает высокую производительность и удобство использования, а также позволяет экономить на прокладке кабелей благодаря поддержке PoE.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1210-10MP/FL2A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
- Кабель питания- Фиксатор для кабеля питания- 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку- 4 резиновые ножки- Комплект для монтажа- Документация
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
**Коммутатор D-Link DGS-1210-10MP/FL2A** Управляемый коммутатор L2 с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP (SFP-модули в комплект не входят) — это надёжное и эффективное решение для вашей сети. **Основные характеристики:** * **8 портов PoE 802.3af/at:** коммутатор поддерживает технологию Power over Ethernet, что позволяет передавать данные и электропитание по одному кабелю. Это упрощает установку и экономит ресурсы. * **PoE-бюджет 130 Вт:** общий бюджет мощности PoE составляет 130 Вт, что обеспечивает питание подключённых устройств. * **Высокая производительность:** коммутатор обеспечивает быстрое и надёжное соединение между устройствами. Коммутатор DGS-1210-10MP/FL2A идеально подходит для использования в офисах, предприятиях и других организациях, где требуется надёжная и эффективная сеть. Он обеспечивает высокую производительность и удобство использования, а также позволяет экономить на прокладке кабелей благодаря поддержке PoE.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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