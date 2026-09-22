Коммутатор SNR SNR-S5210X-8F
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 270 руб.
В наличии
Код товара: 729807
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22 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, консольный кабель, кабель заземления, крепления в стойку (2 шт.), набор болтов и гарантийный талон.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
8
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х23х8
Вес, кг.
2.32
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S5210X-8F
Управляемый коммутатор SNR — компактное, но функциональное решение для современных сетей. Настольный форм-фактор не займет много места, а вес в 2,08 кг делает его устойчивым и надежным. Уровень L2 обеспечивает гибкое управление трафиком сети для профессионального использования. Восемь SFP портов с внушительной скоростью 10 Гбит/с и столько же RJ45-портов позволяют легко масштабировать инфраструктуру, объединяя высокоскоростные устройства. Таблица MAC-адресов на 16000 записей гарантирует стабильную работу даже при активной нагрузке. Поддержка базовой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек — это оптимальное сочетание для бизнеса, которому важна скорость и стабильность подключения.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, консольный кабель, кабель заземления, крепления в стойку (2 шт.), набор болтов и гарантийный талон.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
8
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Управляемый коммутатор SNR — компактное, но функциональное решение для современных сетей. Настольный форм-фактор не займет много места, а вес в 2,08 кг делает его устойчивым и надежным. Уровень L2 обеспечивает гибкое управление трафиком сети для профессионального использования. Восемь SFP портов с внушительной скоростью 10 Гбит/с и столько же RJ45-портов позволяют легко масштабировать инфраструктуру, объединяя высокоскоростные устройства. Таблица MAC-адресов на 16000 записей гарантирует стабильную работу даже при активной нагрузке. Поддержка базовой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек — это оптимальное сочетание для бизнеса, которому важна скорость и стабильность подключения.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Купить Коммутатор SNR SNR-S5210X-8F - по цене 22270 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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