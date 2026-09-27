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Коммутатор Cudy GS2024S2 купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Cudy GS2024S2

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Коммутатор Cudy GS2024S2 - фото 3
Коммутатор Cudy GS2024S2 - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор Cudy GS2024S2 - фото 1
  • Коммутатор Cudy GS2024S2 - фото 2
  • Коммутатор Cudy GS2024S2 - фото 3
  • Коммутатор Cudy GS2024S2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740856
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, документация, кабель питания, консольный кабель, специальные крепления для стойки.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х29х9
Вес, кг.
3.1

Описание товара Коммутатор Cudy GS2024S2

Управляемый коммутатор Cudy — надёжное решение для растущих сетей. 24 гигабитных порта RJ45 обеспечат стабильное соединение для множества устройств одновременно, а 4 SFP-порта дают гибкость при построении инфраструктуры. Скорость передачи данных до 1 Гбит/с поддерживает интенсивный обмен информацией без задержек. Благодаря поддержке PoE по стандартам 802.3af и 802.3at можно сразу подключать и питать совместимые устройства, избегая лишних проводов и источников питания. Настольный форм-фактор не занимает лишнего места, а вес 2,475 кг гарантирует устойчивость на рабочей поверхности. Продвинутая работа на уровне L2 позволит легко управлять сетевым трафиком, а ёмкая MAC-таблица на 8000 записей подходит для масштабируемых задач.



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Отзывы о товаре Коммутатор Cudy GS2024S2




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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, документация, кабель питания, консольный кабель, специальные крепления для стойки.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор Cudy — надёжное решение для растущих сетей. 24 гигабитных порта RJ45 обеспечат стабильное соединение для множества устройств одновременно, а 4 SFP-порта дают гибкость при построении инфраструктуры. Скорость передачи данных до 1 Гбит/с поддерживает интенсивный обмен информацией без задержек. Благодаря поддержке PoE по стандартам 802.3af и 802.3at можно сразу подключать и питать совместимые устройства, избегая лишних проводов и источников питания. Настольный форм-фактор не занимает лишнего места, а вес 2,475 кг гарантирует устойчивость на рабочей поверхности. Продвинутая работа на уровне L2 позволит легко управлять сетевым трафиком, а ёмкая MAC-таблица на 8000 записей подходит для масштабируемых задач.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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