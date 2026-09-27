Коммутатор Cudy GS2024S2
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Cudy GS2024S2
Управляемый коммутатор Cudy — надёжное решение для растущих сетей. 24 гигабитных порта RJ45 обеспечат стабильное соединение для множества устройств одновременно, а 4 SFP-порта дают гибкость при построении инфраструктуры. Скорость передачи данных до 1 Гбит/с поддерживает интенсивный обмен информацией без задержек. Благодаря поддержке PoE по стандартам 802.3af и 802.3at можно сразу подключать и питать совместимые устройства, избегая лишних проводов и источников питания. Настольный форм-фактор не занимает лишнего места, а вес 2,475 кг гарантирует устойчивость на рабочей поверхности. Продвинутая работа на уровне L2 позволит легко управлять сетевым трафиком, а ёмкая MAC-таблица на 8000 записей подходит для масштабируемых задач.
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