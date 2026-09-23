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Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX купить с доставкой в Москве
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Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX

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Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Количество портов RJ45
24
  • Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX - фото 1
  • Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX - фото 2
  • Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 060 руб. 
Начислим 353 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 631174
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX
22 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Количество портов RJ45
24
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х29х9
Вес, кг.
3.12

Описание товара Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX

Коммутатор SNR представляет собой надежное и функциональное устройство, предназначенное для использования в сетевых инфраструктурах различного масштаба. Этот управляемый коммутатор обеспечивает высокую производительность и гибкость благодаря продуманному дизайну и набору современных функций. Одной из ключевых характеристик данного коммутатора является наличие 24 LAN портов, что позволяет подключать большое количество сетевых устройств и обеспечивает высокую степень маршрутизации данных. Это делает его идеальным решением для офисов, центров обработки данных и других профессиональных сред, где требуется высокая плотность портов. Коммутатор SNR оборудован таблицей MAC адресов, которая поддерживает до 16000 записей. Это гарантирует эффективное и надежное управление сетевым трафиком. Управляемая природа коммутатора позволяет сетевым администраторам настраивать параметры в соответствии с конкретными потребностями сети, обеспечивая оптимальную производительность и безопасность. Вес устройства составляет всего 4 кг, что упрощает его установку и интеграцию в существующую сетевую инфраструктуру. Данный коммутатор является частью линейки оборудования бренда SNR, который зарекомендовал себя как производитель качественных и надежных сетевых решений. Коммутатор SNR – это удачный выбор для создания стабильной и высокопроизводительной сети с возможностью гибкой настройки и управления.



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Отзывы о товаре Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Количество портов RJ45
24
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор SNR представляет собой надежное и функциональное устройство, предназначенное для использования в сетевых инфраструктурах различного масштаба. Этот управляемый коммутатор обеспечивает высокую производительность и гибкость благодаря продуманному дизайну и набору современных функций. Одной из ключевых характеристик данного коммутатора является наличие 24 LAN портов, что позволяет подключать большое количество сетевых устройств и обеспечивает высокую степень маршрутизации данных. Это делает его идеальным решением для офисов, центров обработки данных и других профессиональных сред, где требуется высокая плотность портов. Коммутатор SNR оборудован таблицей MAC адресов, которая поддерживает до 16000 записей. Это гарантирует эффективное и надежное управление сетевым трафиком. Управляемая природа коммутатора позволяет сетевым администраторам настраивать параметры в соответствии с конкретными потребностями сети, обеспечивая оптимальную производительность и безопасность. Вес устройства составляет всего 4 кг, что упрощает его установку и интеграцию в существующую сетевую инфраструктуру. Данный коммутатор является частью линейки оборудования бренда SNR, который зарекомендовал себя как производитель качественных и надежных сетевых решений. Коммутатор SNR – это удачный выбор для создания стабильной и высокопроизводительной сети с возможностью гибкой настройки и управления.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 22060 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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