Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/A2B
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Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 360 руб.
В наличии
Код товара: 523103
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Загружаем...
21 360 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутаторы
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d, Auto-MDI/MDI-X, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1s
Порты
24 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 4 х SFP
Габаритные размеры, мм
440x44x140
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х24х7
Вес, кг.
2.3
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/A2B
Коммутатор DGS-1210-28/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Данный коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T для подключения по витой паре, а также 4 SFP-портами, применяемыми для организации подключения к высокоскоростной магистрали.
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Бренд
Тип товара
Коммутаторы
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d, Auto-MDI/MDI-X, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1s
Порты
24 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 4 х SFP
Габаритные размеры, мм
440x44x140
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Коммутатор DGS-1210-28/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Данный коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T для подключения по витой паре, а также 4 SFP-портами, применяемыми для организации подключения к высокоскоростной магистрали.
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Теги товара: Коммутаторы 24 порта
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта
Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/A2B - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 21360 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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