Описание товара Коммутатор TP-Link SG2210MP

Представьте себе сетевое решение, которое объединяет в себе высокую производительность, расширенные функции управления и универсальность питания устройств. Коммутатор TP-Link TL-SG2210MP — это именно такое устройство, предназначенное для построения надежной и эффективной IT-инфраструктуры малого и среднего бизнеса. Его конструкция высотой в одну условную единицу позволяет легко установить оборудование в стандартную серверную стойку, что обеспечивает аккуратность и удобство при интеграции в существующие комплексы. Этот коммутатор второго уровня предлагает сбалансированную конфигурацию портов: восемь медных гигабитных портов с разъемом RJ-45 и два оптических порта SFP, что позволяет гибко подключать как локальные рабочие станции, так и организовывать магистральные соединения. Внутренняя пропускная способность устройства составляет двадцать гигабит в секунду, гарантируя бесперебойную передачу трафика между всеми портами на максимальной скорости. Для обработки больших потоков данных коммутатор поддерживает увеличенные кадры размером до девяти килобайт, что повышает эффективность работы сети. Ключевой особенностью данной модели является встроенная технология питания через Ethernet. Все восемь медных портов поддерживают стандарты PoE, что позволяет напрямую запитать такие устройства как точки беспроводного доступа, IP-камеры видеонаблюдения или VoIP-телефоны, значительно упрощая монтаж и снижая затраты на дополнительную кабельную инфраструктуру. Общий бюджет мощности в сто пятьдесят ватт и возможность подачи до тридцати ватт на каждый порт обеспечивают совместимость с самым широким спектром оборудования. Устройство отличается не только мощностью, но и интеллектом. Оно поддерживает полный набор сетевых стандартов и протоколов для построения безопасной и управляемой сети. Функция контроля списков доступа и защита портов позволяют разграничивать доступ к сетевым ресурсам и предотвращать несанкционированные подключения. Встроенные механизмы защиты от отказов в обслуживании и контроля сетевых штормов повышают отказоустойчивость всей системы. Для эффективного управления многоадресным трафиком используется прослушивание групп IGMP, а технология качества обслуживания гарантирует приоритетность чувствительного к задержкам трафика, например, голоса или видео. Управлять коммутатором удобно благодаря поддержке как протокола IPv4, так и современного IPv6. Администратор может гибко настраивать устройство через веб-интерфейс, а также с помощью протоколов удаленного управления, включая SNMP, Telnet и безопасное соединение SSH. Возможность создания виртуальных сетей и поддержка протокола аутентификации пользователей обеспечивают необходимое разделение трафика и безопасность. Кроме того, прослушивание DHCP помогает защитить сеть от нежелательных серверов. Благодаря таблице MAC-адресов на восемь тысяч записей коммутатор эффективно и быстро направляет данные точно к адресату, делая вашу сеть не просто мощной, но и умной. Производительность Коммутационная способность 20 Гбит/с Скорость передачи пакетов 14,9 млн пакетов в секунду Таблица МАС-адресов 8K Буфер памяти пакетов 4,1 Мбит Кадры Jumbo 9 КБ Характеристики программного обеспечения QoS (приоритизация данных) • Приоритет 802.1p CoS/ DSCP• 8 приоритетных очередей• Режим приоритета очередей— SP (строгий приоритет)— WRR (Weighted Round Robin)• Queue Weight Config• Контроль пропускной способности— Ограничение скорости для портов/потоков• Плавная производительность• Защита от сетевых штормов— Несколько режимов контроля (kbps/ratio/pps)— Broadcast/Multicast/Unknown-Unicast Control Функции L2 и L2+ • DHCP Relay— DHCP VLAN Relay• DHCP L2 Relay• Агрегирование каналов— Статическое агрегирование каналов— 802.3ad LACP— До 8 групп агрегирования на 8 портовper group• Протокол STP— 802.1D STP— 802.1w RSTP— 802.1s MSTP— STP Security: TC Protect, BPDU Filter/Protect,Root Protect• Обнаружение петель (Loopback Detection)• Управление потоком— 802.3x• Зеркалирование— Зеркалирование портов— Зеркалирование CPU— One-to-One— Many-to-One— На основе потока— Входящий трафик / Исходящий трафик / Весь трафик• Протокол DLDP• 802.1ab LLDP/ LLDP-MED Мультивещание L2 • 511 IPv4, IPv6 общие Multicast-группы• IGMP Snooping— IGMP v1/v2/v3 Snooping— Fast Leave— IGMP Snooping Querier— Static Group Config• Multicast VLAN Registration (MVR)• Multicast-фильтрация• MLD Snooping— MLD v1/v2 Snooping— Fast Leave— MLD Snooping Querier— Static Group Config• Limited IP Multicast (256 профилей, по 16 групп на профиль) Поддержка IPv6 • IPv6 Dual IPv4/IPv6• Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping• Обнаружение соседей IPv6• Обнаружение пути максимальной единицы передачи (MTU)• Протокол межсетевых управляющих сообщений (ICMP) версии 6• TCPv6/UDPv6• Приложения IPv6— Клиент DHCPv6— Ping6— Tracert6— Telnet(v6)— IPv6 SNMP— IPv6 SSH— IPv6 SSL— HTTP/HTTPS— IPv6 TFTP Виртуальные сети • VLAN группы— Максимум 4K VLAN-групп• 802.1Q тег VLAN• MAC VLAN• Протокол VLAN• GVRP• Голосовой VLAN Списки доступа (ACL) • Поддержка до 230 записей• Диапазон времени— Отрезок времени— Неделя— Абсолютный диапазон— Праздники• Список управления доступом (ACL) по времени• Список управления доступом (ACL) для MAC-адресов— MAC-адрес источника— MAC-адрес назначения— VLAN ID— Приоритет пользователя— EtherType• Список управления доступом (ACL) для IP-адресов— IP-адрес источника— IP-адрес назначения— IP-протокол— Флаг TCP— Порт источника TCP/UDP— Порт назначения TCP/UDP— Тип обслуживания DSCP/IP• Список управления доступом (ACL) IPv6• Комбинированный список управления доступом (ACL)• Действия для правил— Разрешение/запрет• Действия для политик— Зеркалирование— Ограничение скорости— Перенаправление— Метка приоритизации (QoS)• Привязка правил ACL— Привязка портов— Привязка VLAN• Действия с потоками— Зеркалирование (на поддерживаемый интерфейс)— Перенаправление (на поддерживаемый интерфейс)— Ограничение скорости— Метка приоритизации (QoS) Безопасность • AAA• 802.1X— Аутентификация по порту— Аутентификация по MAC-адресу (Host)— Метод аутентификации включает PAP/EAP-MD5— MAB— Гостевой VLAN— Поддержка аутентификации и учёта RADIUS• Привязка IP/IPv6-MAC— 512 записей привязки— DHCP Snooping— DHCPv6 Snooping— ARP Inspection— Обнаружение соседей• Защита IP-адреса источника— 253 записи— IP-адрес источника + MAC-адрес источника• Защита IPv6-адреса источника— 183 записи— IPv6-адрес источника + MAC-адрес источника• Защита от DoS-атак• Статическая/динамическая/постоянная защита порта— До 64 MAC-адресов на порт• Защита от сетевых штормов Broadcast/Multicast/Unicast— kbps/ratio/pps• Изолирование портов• Защищённый веб-интерфейс HTTPS с SSLv3/TLS1.0• Управление через защищённый интерфейс командной строки с SSHv1/SSHv2• Контроль доступа по IP/порту/MAC MIB • MIB II (RFC1213)• Bridge MIB (RFC1493)• P/Q-Bridge MIB (RFC2674)• Клиент RADIUS Accounting MIB (RFC2620)• Клиент RADIUS Authentication MIB (RFC2618)• Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925)• Поддержка закрытых MIB TP-Link• RMON MIB (RFC1757, rmon 1,2,3,9) Управление Приложение Omada Да Централизованное управление • Облачный контроллер Omada • Аппаратный контроллер Omada (OC300)• Аппаратный контроллер Omada (OC200)• Программный контроллер Omada Облачный доступ Да (через OC300, OC200, облачный контроллер Omada или аппаратный контроллер Omada) Управление • Графический веб-интерфейс• Интерфейс командной строки через telnet• SNMPv1/v2c/v3• SNMP Trap/Inform• RMON (группы 1, 2, 3, 9)• Шаблон SDM• DHCP/BOOTP Client• Dual Image, Dual Configuration• Мониторинг CPU• Диагностика кабеля• EEE• SNTP• Системный журнал Рабочая температура: 0...+50 ?Температура хранения: –40...+70 ?Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсатаВлажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата Прочее Сертификация CE, FCC, RoHS Комплект поставки • TL-SG2210MP• Кабель питания• Руководство по настройке• Набор креплений для установку в стойку• Резиновые ножки Системные требования Microsoft® Windows® XP, Vista™ или Windows 7, Windows 8, Windows 10, MAC® OS, NetWare®, UNIX® или Linux. Параметры окружающей средыАппаратные характеристики Стандарты и протоколы IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p Интерфейс • 8 портов 10/100/1000 Мбит/с (разъём RJ45) с поддержкой PoE+ автосогласования и Auto MDI/MDIX• 2 гигабитных слота SFP Среда передачи данных 10BASE-T: неэкранированная витая пара катерогий 3, 4, 5 (максимум 100 м)100BASE-TX/1000Base-T: неэкранированная витая пара категорий 5, 5e или выше (максимум 100 м)1000BASE-X: MMF, SMF100BASE-X: MMF, SMF Вентиляторы 1 Физический разъём замка Да Порты PoE+ (RJ45) • Стандарт: поддержка 802.3at/af • Порты PoE+: 8 портов• Питание: 150 Вт Размеры (Ш ? Д ? В) 294 ? 180 ? 44 мм Крепление Монтаж в стойку Максимальное энергопотребление • 12,2 Вт (110 В / 60 Гц без подключённого питаемого устройства)• 173,9 Вт (110 В / 60 Гц с подключённым питаемым устройством 150 Вт) Максимальное тепловыделение • 41,63 БТЕ/час (без подключённого питаемого устройства)• 539,35 БТЕ/час (с подключённым питаемым устройством 150 Вт)