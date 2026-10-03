Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24G-2S+RM
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Характеристики
Описание товара Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24G-2S+RM
Коммутатор Mikrotik CRS326-24G-2S+RM с поддержкой функции двойной загрузки дает вам возможность выбора между операционными системами RouterOS и SwOS. 28-портовая модель в белом корпусе выпускается для удовлетворения корпоративных нужд и является управляемой, поддерживая настройку рабочих параметров через веб-интерфейс. Это производительное сетевое решения для объединения ПК в единую сеть предоставляет 28 гигабитных портов, 2 порта со скоростью до 10 Гбит/сек, 2 SFP-интерфейса для работы с оптоволокном. Вы сможете разместить коммутатор Mikrotik CRS326-24G-2S+RM с пропускной способностью 88 ГБит/сек в стандартной 19-дюймовой стойке для сетевого оборудования. Устройство питается от внешнего адаптера и характеризуется энергопотреблением на уровне 24 Вт. Предназначенный для эксплуатации при температуре от 0°C до +40°C коммутатор поставляется вместе с крепежом для монтажа в стойку, наружным адаптером сети 220 В.
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