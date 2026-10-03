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Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24G-2S+RM купить с доставкой в Москве
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Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24G-2S+RM

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Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24G-2S+RM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
стоечный
Тип коммутатора
управляемый
Количество портов RJ45
24
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24G-2S+RM - фото 1
  • Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24G-2S+RM - фото 2
  • Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24G-2S+RM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 680 руб. 
Начислим 315 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 287925
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24G-2S+RM
19 680 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
стоечный
Тип коммутатора
управляемый
Комплектация
Коммутатор, блок питания, монтажные уголки для крепления в стойку, документация
Количество портов RJ45
24
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х14х4
Вес, кг.
1.7

Описание товара Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24G-2S+RM

Коммутатор Mikrotik CRS326-24G-2S+RM с поддержкой функции двойной загрузки дает вам возможность выбора между операционными системами RouterOS и SwOS. 28-портовая модель в белом корпусе выпускается для удовлетворения корпоративных нужд и является управляемой, поддерживая настройку рабочих параметров через веб-интерфейс. Это производительное сетевое решения для объединения ПК в единую сеть предоставляет 28 гигабитных портов, 2 порта со скоростью до 10 Гбит/сек, 2 SFP-интерфейса для работы с оптоволокном. Вы сможете разместить коммутатор Mikrotik CRS326-24G-2S+RM с пропускной способностью 88 ГБит/сек в стандартной 19-дюймовой стойке для сетевого оборудования. Устройство питается от внешнего адаптера и характеризуется энергопотреблением на уровне 24 Вт. Предназначенный для эксплуатации при температуре от 0°C до +40°C коммутатор поставляется вместе с крепежом для монтажа в стойку, наружным адаптером сети 220 В.



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Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24G-2S+RM




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
стоечный
Тип коммутатора
управляемый
Комплектация
Коммутатор, блок питания, монтажные уголки для крепления в стойку, документация
Количество портов RJ45
24
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Mikrotik CRS326-24G-2S+RM с поддержкой функции двойной загрузки дает вам возможность выбора между операционными системами RouterOS и SwOS. 28-портовая модель в белом корпусе выпускается для удовлетворения корпоративных нужд и является управляемой, поддерживая настройку рабочих параметров через веб-интерфейс. Это производительное сетевое решения для объединения ПК в единую сеть предоставляет 28 гигабитных портов, 2 порта со скоростью до 10 Гбит/сек, 2 SFP-интерфейса для работы с оптоволокном. Вы сможете разместить коммутатор Mikrotik CRS326-24G-2S+RM с пропускной способностью 88 ГБит/сек в стандартной 19-дюймовой стойке для сетевого оборудования. Устройство питается от внешнего адаптера и характеризуется энергопотреблением на уровне 24 Вт. Предназначенный для эксплуатации при температуре от 0°C до +40°C коммутатор поставляется вместе с крепежом для монтажа в стойку, наружным адаптером сети 220 В.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
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Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24G-2S+RM - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 19680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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