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Коммутатор Falcon Eye FE-104POE-S купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Falcon Eye FE-104POE-S

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Коммутатор Falcon Eye FE-104POE-S - фото 1
Коммутатор Falcon Eye FE-104POE-S - фото 2
Коммутатор Falcon Eye FE-104POE-S - фото 3
Коммутатор Falcon Eye FE-104POE-S - фото 4
Коммутатор Falcon Eye FE-104POE-S - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Falcon Eye FE-104POE-S - фото 1
  • Коммутатор Falcon Eye FE-104POE-S - фото 2
  • Коммутатор Falcon Eye FE-104POE-S - фото 3
  • Коммутатор Falcon Eye FE-104POE-S - фото 4
  • Коммутатор Falcon Eye FE-104POE-S - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
2 370 руб.  3 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196783
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Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
1
Поддержка стандартов
автоопределение MDI/MDIX
Порты
5
Габаритные размеры, мм
125x27x73
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2048
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, г.
70

Описание товара Коммутатор Falcon Eye FE-104POE-S

Сетевой коммутатор Falcon Eye FE-104POE-Sпредставляет собой устройство для объединения нескольких IP-камер видеонаблюдения. Применяется для создания единой системы обеспечения безопасности на охраняемом объекте.

Отзывы о товаре Коммутатор Falcon Eye FE-104POE-S




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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
1
Поддержка стандартов
автоопределение MDI/MDIX
Порты
5
Габаритные размеры, мм
125x27x73
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2048
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой коммутатор Falcon Eye FE-104POE-Sпредставляет собой устройство для объединения нескольких IP-камер видеонаблюдения. Применяется для создания единой системы обеспечения безопасности на охраняемом объекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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