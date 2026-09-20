Коммутатор TP-Link TL-SF1016D 16x100Mb неуправляемый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 563497
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3u 100Base-TX
Порты
16 х 10/100Base-TX (100 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
200 x 40 x 142
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х22х7
Вес, г.
660
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SF1016D 16x100Mb неуправляемый
TP-LINK TL-SF1016D- это неуправляемый коммутатор, способный подключить до 16 пользователей по проводной сети. Коммутатор TP-LINK TL-SF1016D выдает базовую скорость передачи данных до 10/100 Мбит/с, что позволяет подключить любое устройство работающее на данной скорости и обеспечить высокие показатели пропускной способности. Коммутатор TP-LINK TL-SF1016D легок в использовании: вам просто нужно подключить его к сети и можно приступать к работе. Коммутатор подходит для создания сети или для подключения к уже имеющейся.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитКоммутатор TENDA SG106PC
-
В наличииЦена 2 350 руб.588 руб. в СплитКоммутатор D-Link DES-1016A/E2A
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитКоммутатор Netcraze NC-1221
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитКоммутатор NEOMAX NMS-124P-100-SR
-
В наличииЦена 2 630 руб. 4 020 руб.658 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG105E
-
В наличииЦена 2 740 руб.685 руб. в СплитКоммутатор Mercusys MS105GP
-
В наличииЦена 2 740 руб.685 руб. в СплитКоммутатор TENDA SM105
-
В наличииЦена 2 800 руб.700 руб. в СплитКоммутатор Netis ST3124P
-
В наличииЦена 2 820 руб.705 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-05V2/A1A
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитКоммутатор Tenda TEF1109P-8-63W
-
В наличииЦена 2 890 руб. 3 364 руб.723 руб. в СплитКоммутатор TENDA G1105PD (G1105PD) хорошее состояние
-
В наличииЦена 2 890 руб.723 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S1908-1GS
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3u 100Base-TX
Порты
16 х 10/100Base-TX (100 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
200 x 40 x 142
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
TP-LINK TL-SF1016D- это неуправляемый коммутатор, способный подключить до 16 пользователей по проводной сети. Коммутатор TP-LINK TL-SF1016D выдает базовую скорость передачи данных до 10/100 Мбит/с, что позволяет подключить любое устройство работающее на данной скорости и обеспечить высокие показатели пропускной способности. Коммутатор TP-LINK TL-SF1016D легок в использовании: вам просто нужно подключить его к сети и можно приступать к работе. Коммутатор подходит для создания сети или для подключения к уже имеющейся.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Коммутатор TP-Link TL-SF1016D 16x100Mb неуправляемый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SF1016D 16x100Mb неуправляемый