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Коммутатор D-Link DGS-1008D/K2A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1008D/K2A

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Коммутатор D-Link DGS-1008D/K2A - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-1008D/K2A - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор D-Link DGS-1008D/K2A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1008D/K2A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1008D/K2A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491583
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Порты
10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
67х26х140
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х9
Вес, г.
380

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1008D/K2A

Коммутатор поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без выполнения дополнительных настроек. Благодаря поддержке Plug-and-play процесс создания локальной сети значительно упрощается, и в своей домашней сети или сети офиса

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1008D/K2A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Порты
10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
67х26х140
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без выполнения дополнительных настроек. Благодаря поддержке Plug-and-play процесс создания локальной сети значительно упрощается, и в своей домашней сети или сети офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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