Коммутатор Mercusys MS105GP
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Mercusys MS105GP
Mercusys создал компактный и лёгкий коммутатор весом всего 0,1 кг — он не займет много места на вашем столе и легко впишется в любой рабочий уголок. Настольный форм-фактор удобен для быстрой установки рядом с оборудованием. Пять портов RJ45 и четыре SFP-порта обеспечивают гибкость для подключения разных устройств, что особенно важно для офисных и домашних сетей. Благодаря базовой скорости 10/100/1000 Мбит/сек и поддержке PoE по стандартам 802.3af и 802.3at, коммутатор готов как к быстрой передаче данных, так и к простому питанию совместимых устройств без лишних проводов. Уровень L2 открывает расширенные сетевые возможности для продвинутых задач. Этот неуправляемый коммутатор идеально подходит для тех, кто ценит простоту, компактность и надёжность.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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