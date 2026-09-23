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Коммутатор Mercusys MS105GP купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Mercusys MS105GP

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Коммутатор Mercusys MS105GP - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор Mercusys MS105GP - фото 1
  • Коммутатор Mercusys MS105GP - фото 2
  • Коммутатор Mercusys MS105GP - фото 3
  • Коммутатор Mercusys MS105GP - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627332
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания, руководство по установке.
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х9
Вес, г.
470

Описание товара Коммутатор Mercusys MS105GP

Mercusys создал компактный и лёгкий коммутатор весом всего 0,1 кг — он не займет много места на вашем столе и легко впишется в любой рабочий уголок. Настольный форм-фактор удобен для быстрой установки рядом с оборудованием. Пять портов RJ45 и четыре SFP-порта обеспечивают гибкость для подключения разных устройств, что особенно важно для офисных и домашних сетей. Благодаря базовой скорости 10/100/1000 Мбит/сек и поддержке PoE по стандартам 802.3af и 802.3at, коммутатор готов как к быстрой передаче данных, так и к простому питанию совместимых устройств без лишних проводов. Уровень L2 открывает расширенные сетевые возможности для продвинутых задач. Этот неуправляемый коммутатор идеально подходит для тех, кто ценит простоту, компактность и надёжность.



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Отзывы о товаре Коммутатор Mercusys MS105GP




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания, руководство по установке.
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Mercusys создал компактный и лёгкий коммутатор весом всего 0,1 кг — он не займет много места на вашем столе и легко впишется в любой рабочий уголок. Настольный форм-фактор удобен для быстрой установки рядом с оборудованием. Пять портов RJ45 и четыре SFP-порта обеспечивают гибкость для подключения разных устройств, что особенно важно для офисных и домашних сетей. Благодаря базовой скорости 10/100/1000 Мбит/сек и поддержке PoE по стандартам 802.3af и 802.3at, коммутатор готов как к быстрой передаче данных, так и к простому питанию совместимых устройств без лишних проводов. Уровень L2 открывает расширенные сетевые возможности для продвинутых задач. Этот неуправляемый коммутатор идеально подходит для тех, кто ценит простоту, компактность и надёжность.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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