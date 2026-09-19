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Коммутатор TP-Link TL-SG1005LP купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link TL-SG1005LP

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Коммутатор TP-Link TL-SG1005LP - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1005LP - фото 1
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1005LP - фото 2
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1005LP - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
3 110 руб.  5 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407843
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
автоопределение MDI/MDIX
Порты
5 х 10/100/1000 Base-T (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
100 x 25 x 98
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2048
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х12
Вес, г.
560

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG1005LP

TP-Link TL-SG1005LP это 5-портовый 10/100 Мбит/с настольный коммутатор с 4 портами PoE+. Благодаря соответствию стандарту PoE+ 802.3af/at каждый порт PoE+ поддерживает до 30 Вт, а общий бюджет PoE 40 В* для 4 портов PoE открывает широкий ряд возможностей, например, позволяет создать видеонаблюдение для офисов, общежитий и малого бизнеса. TL?SF1005LP полностью совместим с IP?камерами, точками доступа, IP?телефонами, компьютерами, принтерами и не только. Защита и долгая служба внутренних компонентов TL?SG1005LP обеспечивается качественным металлическим корпусом.

Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SG1005LP




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
автоопределение MDI/MDIX
Порты
5 х 10/100/1000 Base-T (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
100 x 25 x 98
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2048
Страна производитель
Китай
Описание
TP-Link TL-SG1005LP это 5-портовый 10/100 Мбит/с настольный коммутатор с 4 портами PoE+. Благодаря соответствию стандарту PoE+ 802.3af/at каждый порт PoE+ поддерживает до 30 Вт, а общий бюджет PoE 40 В* для 4 портов PoE открывает широкий ряд возможностей, например, позволяет создать видеонаблюдение для офисов, общежитий и малого бизнеса. TL?SF1005LP полностью совместим с IP?камерами, точками доступа, IP?телефонами, компьютерами, принтерами и не только. Защита и долгая служба внутренних компонентов TL?SG1005LP обеспечивается качественным металлическим корпусом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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