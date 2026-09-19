Коммутатор TP-Link TL-SG1005LP
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%3 110 руб. 5 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 407843
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
автоопределение MDI/MDIX
Порты
5 х 10/100/1000 Base-T (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
100 x 25 x 98
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2048
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х12
Вес, г.
560
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG1005LP
TP-Link TL-SG1005LP это 5-портовый 10/100 Мбит/с настольный коммутатор с 4 портами PoE+. Благодаря соответствию стандарту PoE+ 802.3af/at каждый порт PoE+ поддерживает до 30 Вт, а общий бюджет PoE 40 В* для 4 портов PoE открывает широкий ряд возможностей, например, позволяет создать видеонаблюдение для офисов, общежитий и малого бизнеса. TL?SF1005LP полностью совместим с IP?камерами, точками доступа, IP?телефонами, компьютерами, принтерами и не только. Защита и долгая служба внутренних компонентов TL?SG1005LP обеспечивается качественным металлическим корпусом.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
автоопределение MDI/MDIX
Порты
5 х 10/100/1000 Base-T (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
100 x 25 x 98
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2048
Страна производитель
Китай
TP-Link TL-SG1005LP это 5-портовый 10/100 Мбит/с настольный коммутатор с 4 портами PoE+. Благодаря соответствию стандарту PoE+ 802.3af/at каждый порт PoE+ поддерживает до 30 Вт, а общий бюджет PoE 40 В* для 4 портов PoE открывает широкий ряд возможностей, например, позволяет создать видеонаблюдение для офисов, общежитий и малого бизнеса. TL?SF1005LP полностью совместим с IP?камерами, точками доступа, IP?телефонами, компьютерами, принтерами и не только. Защита и долгая служба внутренних компонентов TL?SG1005LP обеспечивается качественным металлическим корпусом.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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