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Коммутатор TP-Link LS109P купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link LS109P

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
9
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор TP-Link LS109P - фото 1
  • Коммутатор TP-Link LS109P - фото 2
  • Коммутатор TP-Link LS109P - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723695
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Коммутатор TP-Link LS109P
3 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор• Адаптер питания• Руководство по установке• Резиновые ножки
Количество портов RJ45
9
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х22х7
Вес, г.
970

Описание товара Коммутатор TP-Link LS109P

TP-Link LS109P — это plug-and-play настольный коммутатор, сочетающий в себе простоту развертывания и силу технологии PoE+. Девять портов 10/100 Мбит/с позволят организовать как выделенную подсеть для IP-камер и Wi-Fi точек доступа, так и соединить обычные компьютеры и серверы. Четыре из девяти портов поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE+ (до 30 Вт на порт), а ещё четыре — IEEE 802.3af PoE (до 15,4 Вт), предоставляя в общей сложности до 120 Вт питания. Главная мысль: LS109P избавляет от лишних блоков питания и розеток, позволяя прокладывать по одному кабелю и данные, и питание сразу для восьми устройств, сохраняя девятый порт для обычного трафика.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link LS109P




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Характеристики
Бренд
TP-link
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор• Адаптер питания• Руководство по установке• Резиновые ножки
Количество портов RJ45
9
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
TP-Link LS109P — это plug-and-play настольный коммутатор, сочетающий в себе простоту развертывания и силу технологии PoE+. Девять портов 10/100 Мбит/с позволят организовать как выделенную подсеть для IP-камер и Wi-Fi точек доступа, так и соединить обычные компьютеры и серверы. Четыре из девяти портов поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE+ (до 30 Вт на порт), а ещё четыре — IEEE 802.3af PoE (до 15,4 Вт), предоставляя в общей сложности до 120 Вт питания. Главная мысль: LS109P избавляет от лишних блоков питания и розеток, позволяя прокладывать по одному кабелю и данные, и питание сразу для восьми устройств, сохраняя девятый порт для обычного трафика.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
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Купить Коммутатор TP-Link LS109P - по цене 3240 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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