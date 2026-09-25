Коммутатор Osnovo OSN-13231
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741248
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х22х8
Вес, кг.
1.8
Описание товара Коммутатор Osnovo OSN-13231
Коммутатор OSNOVO — компактное настольное решение для построения локальной сети. Неуправляемый формат обеспечивает простое подключение без сложной настройки: достаточно соединить устройства с шестью портами RJ45. Поддержка скорости передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с помогает организовать стабильный обмен данными между подключёнными устройствами, а уровень L2 делает модель подходящей для задач коммутации внутри сети. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволяет использовать коммутатор с совместимым оборудованием, которому требуется передача питания по сети.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Коммутатор OSNOVO — компактное настольное решение для построения локальной сети. Неуправляемый формат обеспечивает простое подключение без сложной настройки: достаточно соединить устройства с шестью портами RJ45. Поддержка скорости передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с помогает организовать стабильный обмен данными между подключёнными устройствами, а уровень L2 делает модель подходящей для задач коммутации внутри сети. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволяет использовать коммутатор с совместимым оборудованием, которому требуется передача питания по сети.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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