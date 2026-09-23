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Коммутатор ORIGO OS1225/A1A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор ORIGO OS1225/A1A

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Коммутатор ORIGO OS1225/A1A - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый Fast Ethernet
  • Коммутатор ORIGO OS1225/A1A - фото 1
  • Коммутатор ORIGO OS1225/A1A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627311
Доставка в Москве
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Коммутатор ORIGO OS1225/A1A
3 800 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-X
Порты
25
Разъёмы/Порты
SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый Fast Ethernet
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х37х29
Вес, кг.
3.1

Описание товара Коммутатор ORIGO OS1225/A1A

Коммутатор ORIGO OS1225 представляет собой простое надежное эксплуатации решение для подключения конечных пользователей сети предприятия, офисах, образовательных медицинских учреждениях. Коммутатор не требует настройки готов работе сразу после подключения питания. Все порты поддерживают функции автосогласования скорости. Функция автоматического определения полярности MDI/MDIX позволяет коммутатору подстроиться под любой тип Ethernet-кабеля прямой или перекрестный.



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Теги товара: Коммутаторы с SFP

Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO OS1225/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-X
Порты
25
Разъёмы/Порты
SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый Fast Ethernet
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор ORIGO OS1225 представляет собой простое надежное эксплуатации решение для подключения конечных пользователей сети предприятия, офисах, образовательных медицинских учреждениях. Коммутатор не требует настройки готов работе сразу после подключения питания. Все порты поддерживают функции автосогласования скорости. Функция автоматического определения полярности MDI/MDIX позволяет коммутатору подстроиться под любой тип Ethernet-кабеля прямой или перекрестный.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов


Теги товара: Коммутаторы с SFP
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Отзывы


Коммутатор ORIGO OS1225/A1A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3800 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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