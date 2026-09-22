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Коммутатор TP-Link TL-SG1005P-PD купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link TL-SG1005P-PD

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Коммутатор TP-Link TL-SG1005P-PD - фото 2
Коммутатор TP-Link TL-SG1005P-PD - фото 3
Коммутатор TP-Link TL-SG1005P-PD - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1005P-PD - фото 1
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1005P-PD - фото 2
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1005P-PD - фото 3
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1005P-PD - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723600
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Руководство по установке
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Вес, г.
450

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG1005P-PD

Компактный и лёгкий коммутатор TP-Link весит всего 0,25 кг — он идеально впишется даже в небольшое рабочее пространство. Пять портов RJ45 обеспечивают удобное и быстрое объединение устройств, а поддержка скорости передачи данных до 1000 Мбит/сек позволяет комфортно работать с большими файлами и интенсивным интернет-трафиком. Неуправляемый тип избавляет от сложных настроек — подключайте и пользуйтесь сразу же. Настольный форм-фактор делает размещение максимально простым — поставьте устройство там, где это удобно. Размер таблицы MAC-адресов — 2000 записей, что подходит для небольшого офиса или дома, где требуется устойчивое и стабильное соединение.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SG1005P-PD




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Руководство по установке
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и лёгкий коммутатор TP-Link весит всего 0,25 кг — он идеально впишется даже в небольшое рабочее пространство. Пять портов RJ45 обеспечивают удобное и быстрое объединение устройств, а поддержка скорости передачи данных до 1000 Мбит/сек позволяет комфортно работать с большими файлами и интенсивным интернет-трафиком. Неуправляемый тип избавляет от сложных настроек — подключайте и пользуйтесь сразу же. Настольный форм-фактор делает размещение максимально простым — поставьте устройство там, где это удобно. Размер таблицы MAC-адресов — 2000 записей, что подходит для небольшого офиса или дома, где требуется устойчивое и стабильное соединение.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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Отзывы


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