Коммутатор TP-Link TL-SG1005P-PD
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG1005P-PD
Компактный и лёгкий коммутатор TP-Link весит всего 0,25 кг — он идеально впишется даже в небольшое рабочее пространство. Пять портов RJ45 обеспечивают удобное и быстрое объединение устройств, а поддержка скорости передачи данных до 1000 Мбит/сек позволяет комфортно работать с большими файлами и интенсивным интернет-трафиком. Неуправляемый тип избавляет от сложных настроек — подключайте и пользуйтесь сразу же. Настольный форм-фактор делает размещение максимально простым — поставьте устройство там, где это удобно. Размер таблицы MAC-адресов — 2000 записей, что подходит для небольшого офиса или дома, где требуется устойчивое и стабильное соединение.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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