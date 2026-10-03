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Коммутатор TP-Link TL-SF1008P купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link TL-SF1008P

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Коммутатор TP-Link TL-SF1008P - фото 1
Коммутатор TP-Link TL-SF1008P - фото 2
Коммутатор TP-Link TL-SF1008P - фото 3
Коммутатор TP-Link TL-SF1008P - фото 4
Коммутатор TP-Link TL-SF1008P - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор TP-Link TL-SF1008P - фото 1
  • Коммутатор TP-Link TL-SF1008P - фото 2
  • Коммутатор TP-Link TL-SF1008P - фото 3
  • Коммутатор TP-Link TL-SF1008P - фото 4
  • Коммутатор TP-Link TL-SF1008P - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
3 710 руб.  4 460 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 196794
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор TP-Link TL-SF1008P
3 710 руб. -17%
4 460 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Порты
8 портов RJ45 10/100/1000 Мбит/с, Автоматическое определение/AUTO MDI/MDIX
Габаритные размеры, мм
171х98х27
Разъёмы/Порты
RJ45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х23х7
Вес, г.
920

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SF1008P

TL-SF1008P – это 8-портовый 10/100 Мбит/с настольный неуправляемый коммутатор, который не требует настройки и обладает 4 портами PoE. Устройство может автоматически определять устройства, получающие питание по стандарту IEEE 802.3af, такие как точки доступа, IP-камеры или IP-телефоны. В такой ситуации электроэнергия передаётся по одному кабелю вместе с данными, позволяя расширять вашу сеть в тех местах, где отсутствуют электрические розетки 

Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SF1008P




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Порты
8 портов RJ45 10/100/1000 Мбит/с, Автоматическое определение/AUTO MDI/MDIX
Габаритные размеры, мм
171х98х27
Разъёмы/Порты
RJ45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
TL-SF1008P – это 8-портовый 10/100 Мбит/с настольный неуправляемый коммутатор, который не требует настройки и обладает 4 портами PoE. Устройство может автоматически определять устройства, получающие питание по стандарту IEEE 802.3af, такие как точки доступа, IP-камеры или IP-телефоны. В такой ситуации электроэнергия передаётся по одному кабелю вместе с данными, позволяя расширять вашу сеть в тех местах, где отсутствуют электрические розетки 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор TP-Link TL-SF1008P - стоимость товара 3710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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