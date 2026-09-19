Коммутатор TP-Link TL-SF1008LP
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб.
В наличии
Код товара: 407835
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3 810 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
4
Поддержка стандартов
автоопределение MDI/MDIX
Порты
8 х 10/100 Мбит/с
Габаритные размеры, мм
171 x 27 x 98
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х22х6
Вес, г.
910
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SF1008LP
TL-SF1008LP - 8-портовый 10/100 Мбит/с настольный коммутатор с 4 портами PoE, Plug and Play, дальность PoE для видеонаблюдения — до 250 м. Благодаря соответствию стандарту PoE 802.3af каждый порт PoE поддерживает до 15,4 Вт, а общий бюджет PoE 41 Вт* для 4 портов PoE открывает широкий ряд возможностей, например, позволяет создать видеонаблюдение для офисов, общежитий и малого бизнеса. TL?SF1008LP полностью совместим с IP?камерами, точками доступа, IP?телефонами, компьютерами, принтерами и не только. Качество выполнения важных задач, таких как видеонаблюдение за ключевыми бизнес?объектами, гарантируется благодаря возможности назначения высокого приоритета портам 1–2 в режиме приоритета, который включается одним нажатием.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
4
Поддержка стандартов
автоопределение MDI/MDIX
Порты
8 х 10/100 Мбит/с
Габаритные размеры, мм
171 x 27 x 98
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
TL-SF1008LP - 8-портовый 10/100 Мбит/с настольный коммутатор с 4 портами PoE, Plug and Play, дальность PoE для видеонаблюдения — до 250 м. Благодаря соответствию стандарту PoE 802.3af каждый порт PoE поддерживает до 15,4 Вт, а общий бюджет PoE 41 Вт* для 4 портов PoE открывает широкий ряд возможностей, например, позволяет создать видеонаблюдение для офисов, общежитий и малого бизнеса. TL?SF1008LP полностью совместим с IP?камерами, точками доступа, IP?телефонами, компьютерами, принтерами и не только. Качество выполнения важных задач, таких как видеонаблюдение за ключевыми бизнес?объектами, гарантируется благодаря возможности назначения высокого приоритета портам 1–2 в режиме приоритета, который включается одним нажатием.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Коммутатор TP-Link TL-SF1008LP - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3810 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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