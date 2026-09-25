Коммутатор NEOMAX NMS-116P-1000-SR
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб.
В наличии
Код товара: 741056
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3 770 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х26х11
Вес, кг.
2.4
Описание товара Коммутатор NEOMAX NMS-116P-1000-SR
Коммутатор NEOMAX — практичное решение для построения стабильной проводной сети. Неуправляемый тип делает устройство удобным для подключения без сложной настройки, а 16 портов RJ45 позволяют объединить сразу несколько сетевых устройств. Базовая скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек обеспечивает гибкую работу с сетевым оборудованием разного уровня. Коммутатор работает на уровне L2 и поддерживает таблицу MAC-адресов на 8000 записей, что подходит для организованной передачи данных в сети. Настольный форм-фактор помогает разместить устройство непосредственно на рабочем месте, а вес 2,4 кг делает конструкцию устойчивой.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Коммутатор NEOMAX — практичное решение для построения стабильной проводной сети. Неуправляемый тип делает устройство удобным для подключения без сложной настройки, а 16 портов RJ45 позволяют объединить сразу несколько сетевых устройств. Базовая скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек обеспечивает гибкую работу с сетевым оборудованием разного уровня. Коммутатор работает на уровне L2 и поддерживает таблицу MAC-адресов на 8000 записей, что подходит для организованной передачи данных в сети. Настольный форм-фактор помогает разместить устройство непосредственно на рабочем месте, а вес 2,4 кг делает конструкцию устойчивой.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Купить Коммутатор NEOMAX NMS-116P-1000-SR - по цене 3770 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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