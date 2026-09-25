Коммутатор TENDA SG110PC
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TENDA SG110PC
Коммутатор Tenda SG110PC — это неуправляемая модель уровня L2, предназначенная для эффективного использования как в домашних, так и в небольших офисных сетях. Устройство поддерживает два варианта размещения: настенное и настольное, что обеспечивает гибкость в его установке. Ключевой особенностью SG110PC являются четыре порта с поддержкой технологии Power over Ethernet (PoE). Это позволяет одновременно передавать данные и обеспечивать питание таким устройствам, как IP-камеры, что упрощает их установку и эксплуатацию. Кроме того, коммутатор оборудован десятью медными портами (RJ-45) с пропускной способностью до 1 Гбит/сек, что гарантирует высокую скорость обмена данными и способность справляться с большими объемами информации. Функция Quality of Service (QoS) в SG110PC позволяет приоритизировать обработку важного трафика, минимизируя задержки. Это особенно важно для организаций, где критичны мгновенные реакции и высокая производительность сети. Важные данные обрабатываются в первую очередь, что обеспечивает их быструю доставку адресату. Компактный и надежный, Tenda SG110PC сочетает в себе простоту использования, высокую функциональность и гибкость монтажа, делая его идеальным выбором для модернизации или расширения существующей сети.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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