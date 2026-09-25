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Коммутатор NEOMAX NMS-124P-1000-SR купить с доставкой в Москве
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Коммутатор NEOMAX NMS-124P-1000-SR

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
  • Коммутатор NEOMAX NMS-124P-1000-SR - фото 1
  • Коммутатор NEOMAX NMS-124P-1000-SR - фото 2
  • Коммутатор NEOMAX NMS-124P-1000-SR - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 520 руб. 
Начислим 73 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741047
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор NEOMAX NMS-124P-1000-SR
4 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NeoMax
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х37х14
Вес, кг.
2.4

Описание товара Коммутатор NEOMAX NMS-124P-1000-SR

Коммутатор NEOMAX — практичное решение для построения локальной сети с высокой скоростью передачи данных до 1000 Мбит/с. Модель оснащена 24 портами RJ45, поэтому подходит для подключения большого количества сетевых устройств в офисе или рабочей зоне. Неуправляемый тип и уровень L2 делают эксплуатацию простой: коммутатор не требует сложной настройки и эффективно распределяет сетевой трафик между подключёнными устройствами. Таблица MAC-адресов на 8000 записей обеспечивает уверенную работу в разветвлённой сети. Поддержка PoE по стандартам 802.3af, 802.3at и 802.3bt позволяет использовать коммутатор с совместимым оборудованием, передавая данные и питание по сетевому подключению. Настольный форм-фактор удобно разместить на рабочем столе или другой подходящей поверхности, а вес 2,4 кг обеспечивает устойчивое положение устройства.



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Отзывы о товаре Коммутатор NEOMAX NMS-124P-1000-SR




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Характеристики
Бренд
NeoMax
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор NEOMAX — практичное решение для построения локальной сети с высокой скоростью передачи данных до 1000 Мбит/с. Модель оснащена 24 портами RJ45, поэтому подходит для подключения большого количества сетевых устройств в офисе или рабочей зоне. Неуправляемый тип и уровень L2 делают эксплуатацию простой: коммутатор не требует сложной настройки и эффективно распределяет сетевой трафик между подключёнными устройствами. Таблица MAC-адресов на 8000 записей обеспечивает уверенную работу в разветвлённой сети. Поддержка PoE по стандартам 802.3af, 802.3at и 802.3bt позволяет использовать коммутатор с совместимым оборудованием, передавая данные и питание по сетевому подключению. Настольный форм-фактор удобно разместить на рабочем столе или другой подходящей поверхности, а вес 2,4 кг обеспечивает устойчивое положение устройства.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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Купить Коммутатор NEOMAX NMS-124P-1000-SR - по цене 4520 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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