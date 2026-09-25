Коммутатор NEOMAX NMS-124P-1000-SR
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Характеристики
Описание товара Коммутатор NEOMAX NMS-124P-1000-SR
Коммутатор NEOMAX — практичное решение для построения локальной сети с высокой скоростью передачи данных до 1000 Мбит/с. Модель оснащена 24 портами RJ45, поэтому подходит для подключения большого количества сетевых устройств в офисе или рабочей зоне. Неуправляемый тип и уровень L2 делают эксплуатацию простой: коммутатор не требует сложной настройки и эффективно распределяет сетевой трафик между подключёнными устройствами. Таблица MAC-адресов на 8000 записей обеспечивает уверенную работу в разветвлённой сети. Поддержка PoE по стандартам 802.3af, 802.3at и 802.3bt позволяет использовать коммутатор с совместимым оборудованием, передавая данные и питание по сетевому подключению. Настольный форм-фактор удобно разместить на рабочем столе или другой подходящей поверхности, а вес 2,4 кг обеспечивает устойчивое положение устройства.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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