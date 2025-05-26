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Коммутатор Hikvision HiWatch DS-S908P(B) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Hikvision HiWatch DS-S908P(B)

18 Отзывы
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Коммутатор Hikvision HiWatch DS-S908P(B)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 422145
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х3х1
Вес, г.
200

Описание товара Коммутатор Hikvision HiWatch DS-S908P(B)

Отличное устройство для корпоративного использования. Он подойдет для установки в офисах различных организаций. При помощи коммутатора можно создать небольшую сеть для обмена данными между подключенным оборудованием.



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Отзывы о товаре Коммутатор Hikvision HiWatch DS-S908P(B)

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Делает то для чего предназначен)
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Вадим В.

Достоинства:


Комментарий:
Все заработало без «танцев с бубном». Работает уже месяц, проблем никаких.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Константин Я.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный коммутатор, удобно в использовании, разьемы работают. Пришло хорошо запаковано, без повреждений
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный коммутатор. 195 метров неэкранированной витой пары 0.51 тянет даже в нормальном режиме. Минус, это 1 выход Uplink. В коммутаторах для видеонаблюдения желательно 2 таких выхода. Один на регистратор, другой на роутер.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный коммутатор, покупал для системы "HIWATCH". Работает отлично. Прадовцу спасибо огромное.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Кирилл Л.

Достоинства:


Комментарий:
покупал для системы видеонаблюдения, poe работает
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
коммутатор обычный, работает пока исправно
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Юрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный прибор. Смутил только год выпуска - 2021 :)
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная модель Прекрасная совместимость с камерами Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
качественный товар.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Полный комплект, работает отлично. Спасибо !!!!!
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный Poe за адекватные деньги. Проблем не было. для домашнего или офиса отличный вариант.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Zufar S.

Достоинства:


Комментарий:
10/10/10
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
качественный товар,упаковка хорошая
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро целым и в полной комплектации. Работает исправно.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает на 100 %
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в штатной упаковке, целый, блок питания впечатляет. Корпус-метал. Подключил все работает.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Благодарю за ваш труд.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Отличное устройство для корпоративного использования. Он подойдет для установки в офисах различных организаций. При помощи коммутатора можно создать небольшую сеть для обмена данными между подключенным оборудованием.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Делает то для чего предназначен)
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Вадим В.

Достоинства:


Комментарий:
Все заработало без «танцев с бубном». Работает уже месяц, проблем никаких.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Константин Я.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный коммутатор, удобно в использовании, разьемы работают. Пришло хорошо запаковано, без повреждений
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный коммутатор. 195 метров неэкранированной витой пары 0.51 тянет даже в нормальном режиме. Минус, это 1 выход Uplink. В коммутаторах для видеонаблюдения желательно 2 таких выхода. Один на регистратор, другой на роутер.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный коммутатор, покупал для системы "HIWATCH". Работает отлично. Прадовцу спасибо огромное.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Кирилл Л.

Достоинства:


Комментарий:
покупал для системы видеонаблюдения, poe работает
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
коммутатор обычный, работает пока исправно
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Юрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный прибор. Смутил только год выпуска - 2021 :)
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная модель Прекрасная совместимость с камерами Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
качественный товар.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Полный комплект, работает отлично. Спасибо !!!!!
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный Poe за адекватные деньги. Проблем не было. для домашнего или офиса отличный вариант.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Zufar S.

Достоинства:


Комментарий:
10/10/10
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
качественный товар,упаковка хорошая
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро целым и в полной комплектации. Работает исправно.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает на 100 %
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в штатной упаковке, целый, блок питания впечатляет. Корпус-метал. Подключил все работает.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Благодарю за ваш труд.


Коммутатор Hikvision HiWatch DS-S908P(B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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