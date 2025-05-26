Коммутатор Hikvision HiWatch DS-S908P(B)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 422145
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х3х1
Вес, г.
200
Описание товара Коммутатор Hikvision HiWatch DS-S908P(B)
Отличное устройство для корпоративного использования. Он подойдет для установки в офисах различных организаций. При помощи коммутатора можно создать небольшую сеть для обмена данными между подключенным оборудованием.
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Отличное устройство для корпоративного использования. Он подойдет для установки в офисах различных организаций. При помощи коммутатора можно создать небольшую сеть для обмена данными между подключенным оборудованием.
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Делает то для чего предназначен)
Достоинства:
Комментарий:
Все заработало без «танцев с бубном». Работает уже месяц, проблем никаких.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный коммутатор, удобно в использовании, разьемы работают. Пришло хорошо запаковано, без повреждений
Достоинства:
Комментарий:
Отличный коммутатор. 195 метров неэкранированной витой пары 0.51 тянет даже в нормальном режиме. Минус, это 1 выход Uplink. В коммутаторах для видеонаблюдения желательно 2 таких выхода. Один на регистратор, другой на роутер.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный коммутатор, покупал для системы "HIWATCH". Работает отлично. Прадовцу спасибо огромное.
Достоинства:
Комментарий:
покупал для системы видеонаблюдения, poe работает
Достоинства:
Комментарий:
коммутатор обычный, работает пока исправно
Достоинства:
Комментарий:
Отличный прибор. Смутил только год выпуска - 2021 :)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная модель Прекрасная совместимость с камерами Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
качественный товар.
Достоинства:
Комментарий:
Полный комплект, работает отлично. Спасибо !!!!!
Достоинства:
Комментарий:
отличный Poe за адекватные деньги. Проблем не было. для домашнего или офиса отличный вариант.
Достоинства:
Комментарий:
10/10/10
Достоинства:
Комментарий:
качественный товар,упаковка хорошая
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро целым и в полной комплектации. Работает исправно.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает на 100 %
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в штатной упаковке, целый, блок питания впечатляет. Корпус-метал. Подключил все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Благодарю за ваш труд.
Коммутатор Hikvision HiWatch DS-S908P(B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор Hikvision HiWatch DS-S908P(B)
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Делает то для чего предназначен)
Достоинства:
Комментарий:
Все заработало без «танцев с бубном». Работает уже месяц, проблем никаких.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный коммутатор, удобно в использовании, разьемы работают. Пришло хорошо запаковано, без повреждений
Достоинства:
Комментарий:
Отличный коммутатор. 195 метров неэкранированной витой пары 0.51 тянет даже в нормальном режиме. Минус, это 1 выход Uplink. В коммутаторах для видеонаблюдения желательно 2 таких выхода. Один на регистратор, другой на роутер.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный коммутатор, покупал для системы "HIWATCH". Работает отлично. Прадовцу спасибо огромное.
Достоинства:
Комментарий:
покупал для системы видеонаблюдения, poe работает
Достоинства:
Комментарий:
коммутатор обычный, работает пока исправно
Достоинства:
Комментарий:
Отличный прибор. Смутил только год выпуска - 2021 :)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная модель Прекрасная совместимость с камерами Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
качественный товар.
Достоинства:
Комментарий:
Полный комплект, работает отлично. Спасибо !!!!!
Достоинства:
Комментарий:
отличный Poe за адекватные деньги. Проблем не было. для домашнего или офиса отличный вариант.
Достоинства:
Комментарий:
10/10/10
Достоинства:
Комментарий:
качественный товар,упаковка хорошая
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро целым и в полной комплектации. Работает исправно.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает на 100 %
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в штатной упаковке, целый, блок питания впечатляет. Корпус-метал. Подключил все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Благодарю за ваш труд.