Коммутатор TENDA TEG1024G
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Характеристики
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 260 руб.
В наличии
Код товара: 723551
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5 260 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор TEG1024G, Руководство пользователя (печатная версия), Шнур питания, Монтажный комплект 1U
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х19х5
Вес, кг.
2.74
Описание товара Коммутатор TENDA TEG1024G
Коммутатор Tenda TEG1024G – это 24-портовый гигабитный Ethernet-коммутатор, разработанный компанией Tenda. Коммутатор поддерживает переадресацию на скорости среды передачи данных всех портов, обеспечивая бесперебойную передачу больших файлов и потокового видео. Он имеет компактный металлический корпус и поддерживает настольный, настенный и стоечный монтаж. Благодаря своей гибкости и простоте в использовании, он может подключаться к таким сетевым устройствам, как компьютеры и сетевые камеры. Это идеальный выбор для видеонаблюдения и организации проводных сетей в таких областях, как малый и средний бизнес, жилые комплексы, фабрики и школы.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор TEG1024G, Руководство пользователя (печатная версия), Шнур питания, Монтажный комплект 1U
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Коммутатор Tenda TEG1024G – это 24-портовый гигабитный Ethernet-коммутатор, разработанный компанией Tenda. Коммутатор поддерживает переадресацию на скорости среды передачи данных всех портов, обеспечивая бесперебойную передачу больших файлов и потокового видео. Он имеет компактный металлический корпус и поддерживает настольный, настенный и стоечный монтаж. Благодаря своей гибкости и простоте в использовании, он может подключаться к таким сетевым устройствам, как компьютеры и сетевые камеры. Это идеальный выбор для видеонаблюдения и организации проводных сетей в таких областях, как малый и средний бизнес, жилые комплексы, фабрики и школы.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Купить Коммутатор TENDA TEG1024G - по цене 5260 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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