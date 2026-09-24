Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+
Коммутатор MERCUSYS MS110P — это неуправляемый настольный коммутатор с 10 портами Gigabit Ethernet, из которых 8 поддерживают технологию PoE+ (Power over Ethernet). Этот коммутатор предназначен для использования в домашних и офисных сетях, где требуется надежное и быстрое подключение нескольких устройств, включая те, которые требуют питания через Ethernet. MERCUSYS MS110P обеспечивает высокую скорость передачи данных до 1 Гбит/с на каждый порт, что позволяет эффективно обрабатывать большие объемы данных и обеспечивать стабильное подключение для всех подключенных устройств. Благодаря поддержке PoE+, коммутатор может подавать питание на совместимые устройства, такие как IP-камеры, точки доступа Wi-Fi и VoIP-телефоны, через тот же кабель Ethernet, что упрощает установку и снижает затраты на дополнительные кабели питания. Высокая скорость передачи данных MERCUSYS MS110P обеспечивает скорость передачи данных до 1 Гбит/с на каждый из 10 портов, что позволяет эффективно обрабатывать большие объемы данных и обеспечивать стабильное подключение для всех подключенных устройств. Это особенно важно для офисных сетей, где требуется высокая производительность и минимальные задержки. Поддержка PoE+ Коммутатор поддерживает технологию PoE+ (Power over Ethernet), что позволяет подавать питание на совместимые устройства, такие как IP-камеры, точки доступа Wi-Fi и VoIP-телефоны, через тот же кабель Ethernet. Это упрощает установку и снижает затраты на дополнительные кабели питания, делая сеть более организованной и удобной в управлении. Простота использования MERCUSYS MS110P является неуправляемым коммутатором, что означает отсутствие необходимости в сложной настройке. Просто подключите устройства к портам, и коммутатор автоматически начнет передачу данных. Это делает его идеальным выбором для пользователей, которые не хотят тратить время на настройку сетевого оборудования. Надежность и долговечность Коммутатор MERCUSYS MS110P отличается высокой надежностью и долговечностью благодаря использованию качественных компонентов и продуманной конструкции. Это обеспечивает стабильную работу сети и минимизирует риск сбоев, что особенно важно для офисных и домашних сетей, где требуется постоянная доступность подключения.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SF1024D
-
В наличииЦена 5 780 руб.1445 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1008P/F3A
-
В наличииЦена 5 780 руб.1445 руб. в СплитКоммутатор IP-COM G1024G
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-05PDV2/A1A
-
В наличииЦена 5 870 руб.1468 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SF1024 24x100Mb
-
В наличииЦена 6 320 руб.1580 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1024C/F6/E
-
В наличииЦена 6 420 руб.1605 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1024D/J1A
-
В наличииЦена 7 630 руб.1908 руб. в СплитКоммутатор TP-LINK TL-SG1016
-
В наличииЦена 8 620 руб.2155 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1008MP/B1A
-
В наличииЦена 8 700 руб.2175 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SL1311MP
-
В наличииЦена 8 750 руб.2188 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG116E
-
В наличииЦена 8 840 руб.2210 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1210P
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Отзывы о товаре Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+