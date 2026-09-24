Описание товара Коммутатор/ 10-Port Gigabit Desktop Switch with 8-Port PoE+

Коммутатор MERCUSYS MS110P — это неуправляемый настольный коммутатор с 10 портами Gigabit Ethernet, из которых 8 поддерживают технологию PoE+ (Power over Ethernet). Этот коммутатор предназначен для использования в домашних и офисных сетях, где требуется надежное и быстрое подключение нескольких устройств, включая те, которые требуют питания через Ethernet. MERCUSYS MS110P обеспечивает высокую скорость передачи данных до 1 Гбит/с на каждый порт, что позволяет эффективно обрабатывать большие объемы данных и обеспечивать стабильное подключение для всех подключенных устройств. Благодаря поддержке PoE+, коммутатор может подавать питание на совместимые устройства, такие как IP-камеры, точки доступа Wi-Fi и VoIP-телефоны, через тот же кабель Ethernet, что упрощает установку и снижает затраты на дополнительные кабели питания. Высокая скорость передачи данных MERCUSYS MS110P обеспечивает скорость передачи данных до 1 Гбит/с на каждый из 10 портов, что позволяет эффективно обрабатывать большие объемы данных и обеспечивать стабильное подключение для всех подключенных устройств. Это особенно важно для офисных сетей, где требуется высокая производительность и минимальные задержки. Поддержка PoE+ Коммутатор поддерживает технологию PoE+ (Power over Ethernet), что позволяет подавать питание на совместимые устройства, такие как IP-камеры, точки доступа Wi-Fi и VoIP-телефоны, через тот же кабель Ethernet. Это упрощает установку и снижает затраты на дополнительные кабели питания, делая сеть более организованной и удобной в управлении. Простота использования MERCUSYS MS110P является неуправляемым коммутатором, что означает отсутствие необходимости в сложной настройке. Просто подключите устройства к портам, и коммутатор автоматически начнет передачу данных. Это делает его идеальным выбором для пользователей, которые не хотят тратить время на настройку сетевого оборудования. Надежность и долговечность Коммутатор MERCUSYS MS110P отличается высокой надежностью и долговечностью благодаря использованию качественных компонентов и продуманной конструкции. Это обеспечивает стабильную работу сети и минимизирует риск сбоев, что особенно важно для офисных и домашних сетей, где требуется постоянная доступность подключения.