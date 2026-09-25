Коммутатор Mercusys MS124GS
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Mercusys MS124GS
Коммутатор Mercusys предлагает надежное и эффективное решение для расширения сети благодаря своим впечатляющим характеристикам. Оснащенный 24 портами RJ45, этот неуправляемый коммутатор позволяет легко интегрироваться в существующую сетевую инфраструктуру, обеспечивая базовую скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с. Поддерживая уровень коммутирования L2, он обеспечивает высокую производительность и низкую задержку, что делает его идеальным для использования в малых и средних офисах или домашних сетях. Форм-фактор настольного исполнения позволяет удобно разместить устройство в любом нужном месте, не занимая лишнего пространства. Коммутатор Mercusys также включает 24 порта SFP, поддерживающие скорости 10 Гбит/с и 100 Гбит/с, что обеспечивает гибкость в подключении и высокую скорость передачи данных для самых требовательных приложений. Обладая таблицей MAC-адресов на 8000 записей, он обеспечивает эффективное управление данными в сети. Отсутствие поддержки PoE может считаться преимуществом для сред, где питание по Ethernet не требуется, снижая издержки и упрощая установку. Вес коммутатора составляет 1,725 кг, что делает его устойчивым и надежным в эксплуатации. Коммутатор Mercusys является отличным выбором для тех, кто ищет простое и надежное сетевое решение без необходимости сложного управления и настройки.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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