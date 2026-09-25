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Коммутатор Mercusys MS124GS купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Mercusys MS124GS

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Коммутатор Mercusys MS124GS - фото 6
Коммутатор Mercusys MS124GS - фото 7
Коммутатор Mercusys MS124GS - фото 8
Коммутатор Mercusys MS124GS - фото 9
Коммутатор Mercusys MS124GS - фото 10
Коммутатор Mercusys MS124GS - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
24
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор Mercusys MS124GS - фото 1
  • Коммутатор Mercusys MS124GS - фото 2
  • Коммутатор Mercusys MS124GS - фото 3
  • Коммутатор Mercusys MS124GS - фото 4
  • Коммутатор Mercusys MS124GS - фото 5
  • Коммутатор Mercusys MS124GS - фото 6
  • Коммутатор Mercusys MS124GS - фото 7
  • Коммутатор Mercusys MS124GS - фото 8
  • Коммутатор Mercusys MS124GS - фото 9
  • Коммутатор Mercusys MS124GS - фото 10
  • Коммутатор Mercusys MS124GS - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб. 
Начислим 89 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723689
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор Mercusys MS124GS
5 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
документация, кабель питания, комплект для монтажа в стойку, резиновые ножки
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
24
Скорость портов SFP
10 Гбит/с, 100 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.8

Описание товара Коммутатор Mercusys MS124GS

Коммутатор Mercusys предлагает надежное и эффективное решение для расширения сети благодаря своим впечатляющим характеристикам. Оснащенный 24 портами RJ45, этот неуправляемый коммутатор позволяет легко интегрироваться в существующую сетевую инфраструктуру, обеспечивая базовую скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с. Поддерживая уровень коммутирования L2, он обеспечивает высокую производительность и низкую задержку, что делает его идеальным для использования в малых и средних офисах или домашних сетях. Форм-фактор настольного исполнения позволяет удобно разместить устройство в любом нужном месте, не занимая лишнего пространства. Коммутатор Mercusys также включает 24 порта SFP, поддерживающие скорости 10 Гбит/с и 100 Гбит/с, что обеспечивает гибкость в подключении и высокую скорость передачи данных для самых требовательных приложений. Обладая таблицей MAC-адресов на 8000 записей, он обеспечивает эффективное управление данными в сети. Отсутствие поддержки PoE может считаться преимуществом для сред, где питание по Ethernet не требуется, снижая издержки и упрощая установку. Вес коммутатора составляет 1,725 кг, что делает его устойчивым и надежным в эксплуатации. Коммутатор Mercusys является отличным выбором для тех, кто ищет простое и надежное сетевое решение без необходимости сложного управления и настройки.



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Отзывы о товаре Коммутатор Mercusys MS124GS




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
документация, кабель питания, комплект для монтажа в стойку, резиновые ножки
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
24
Скорость портов SFP
10 Гбит/с, 100 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
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Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Mercusys предлагает надежное и эффективное решение для расширения сети благодаря своим впечатляющим характеристикам. Оснащенный 24 портами RJ45, этот неуправляемый коммутатор позволяет легко интегрироваться в существующую сетевую инфраструктуру, обеспечивая базовую скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с. Поддерживая уровень коммутирования L2, он обеспечивает высокую производительность и низкую задержку, что делает его идеальным для использования в малых и средних офисах или домашних сетях. Форм-фактор настольного исполнения позволяет удобно разместить устройство в любом нужном месте, не занимая лишнего пространства. Коммутатор Mercusys также включает 24 порта SFP, поддерживающие скорости 10 Гбит/с и 100 Гбит/с, что обеспечивает гибкость в подключении и высокую скорость передачи данных для самых требовательных приложений. Обладая таблицей MAC-адресов на 8000 записей, он обеспечивает эффективное управление данными в сети. Отсутствие поддержки PoE может считаться преимуществом для сред, где питание по Ethernet не требуется, снижая издержки и упрощая установку. Вес коммутатора составляет 1,725 кг, что делает его устойчивым и надежным в эксплуатации. Коммутатор Mercusys является отличным выбором для тех, кто ищет простое и надежное сетевое решение без необходимости сложного управления и настройки.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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Купить Коммутатор Mercusys MS124GS - по цене 5520 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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