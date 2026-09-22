Коммутатор TP-Link TL-SL1311P
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SL1311P
Коммутатор TP-Link с десятью портами RJ45 и такими же десятью портами SFP идеально подойдет для динамичных офисов и небольших серверных. Благодаря настольному форм-фактору устройство не займет много места — удобно разместить там, где это нужно. Поддержка базовой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек позволяет быстро справляться с возросшими нагрузками в сетях, а каждый порт SFP работает на солидной скорости 1 Гбит/с. Коммутатор L2-типа — это стабильная работа на втором уровне, подходящий выбор для построения доступных сетевых решений. Таблица MAC-адресов рассчитана на 2000 записей — достаточно для множества подключённых устройств. Вес устройства 1,43 кг — легко установить и при необходимости переместить. Надёжность TP-Link и простота эксплуатации в одном устройстве.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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