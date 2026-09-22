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Коммутатор TP-Link TL-SL1311P купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link TL-SL1311P

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
10
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
10
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор TP-Link TL-SL1311P - фото 1
  • Коммутатор TP-Link TL-SL1311P - фото 2
  • Коммутатор TP-Link TL-SL1311P - фото 3
  • Коммутатор TP-Link TL-SL1311P - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 97 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723605
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор TP-Link TL-SL1311P
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Адаптер питания, Руководство по установке
Количество портов RJ45
10
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
10
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.3

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SL1311P

Коммутатор TP-Link с десятью портами RJ45 и такими же десятью портами SFP идеально подойдет для динамичных офисов и небольших серверных. Благодаря настольному форм-фактору устройство не займет много места — удобно разместить там, где это нужно. Поддержка базовой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек позволяет быстро справляться с возросшими нагрузками в сетях, а каждый порт SFP работает на солидной скорости 1 Гбит/с. Коммутатор L2-типа — это стабильная работа на втором уровне, подходящий выбор для построения доступных сетевых решений. Таблица MAC-адресов рассчитана на 2000 записей — достаточно для множества подключённых устройств. Вес устройства 1,43 кг — легко установить и при необходимости переместить. Надёжность TP-Link и простота эксплуатации в одном устройстве.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SL1311P




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Адаптер питания, Руководство по установке
Количество портов RJ45
10
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
10
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор TP-Link с десятью портами RJ45 и такими же десятью портами SFP идеально подойдет для динамичных офисов и небольших серверных. Благодаря настольному форм-фактору устройство не займет много места — удобно разместить там, где это нужно. Поддержка базовой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек позволяет быстро справляться с возросшими нагрузками в сетях, а каждый порт SFP работает на солидной скорости 1 Гбит/с. Коммутатор L2-типа — это стабильная работа на втором уровне, подходящий выбор для построения доступных сетевых решений. Таблица MAC-адресов рассчитана на 2000 записей — достаточно для множества подключённых устройств. Вес устройства 1,43 кг — легко установить и при необходимости переместить. Надёжность TP-Link и простота эксплуатации в одном устройстве.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
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Купить Коммутатор TP-Link TL-SL1311P - по цене 6040 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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