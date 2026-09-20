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Коммутатор HikVision DS-3E0310P-E/M купить с доставкой в Москве
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Коммутатор HikVision DS-3E0310P-E/M

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Коммутатор HikVision DS-3E0310P-E/M - фото 1
Коммутатор HikVision DS-3E0310P-E/M - фото 2
Коммутатор HikVision DS-3E0310P-E/M - фото 3
Коммутатор HikVision DS-3E0310P-E/M - фото 4
Коммутатор HikVision DS-3E0310P-E/M - фото 5
Коммутатор HikVision DS-3E0310P-E/M - фото 6
Коммутатор HikVision DS-3E0310P-E/M - фото 7
Коммутатор HikVision DS-3E0310P-E/M - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор HikVision DS-3E0310P-E/M - фото 1
  • Коммутатор HikVision DS-3E0310P-E/M - фото 2
  • Коммутатор HikVision DS-3E0310P-E/M - фото 3
  • Коммутатор HikVision DS-3E0310P-E/M - фото 4
  • Коммутатор HikVision DS-3E0310P-E/M - фото 5
  • Коммутатор HikVision DS-3E0310P-E/M - фото 6
  • Коммутатор HikVision DS-3E0310P-E/M - фото 7
  • Коммутатор HikVision DS-3E0310P-E/M - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 529010
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Коммутаторы
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3x
Порты
8 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 2 х RJ-45
Габаритные размеры, мм
217.6x27.8x103.35
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, кг.
3.33

Описание товара Коммутатор HikVision DS-3E0310P-E/M

Неуправляемый коммутатор Hikvision DS-3E0310P-E/M имеющий восемь 100 Мбит/с PoE портов с грозозащитой 6кВ и два 1000 Мбит/с порта, бюджет PoE составляет 60Вт, есть поддержка режима передачи до 300 метров. Таблица MAC адресов содержит 16000 записей.

Отзывы о товаре Коммутатор HikVision DS-3E0310P-E/M




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Коммутаторы
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3x
Порты
8 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 2 х RJ-45
Габаритные размеры, мм
217.6x27.8x103.35
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Неуправляемый коммутатор Hikvision DS-3E0310P-E/M имеющий восемь 100 Мбит/с PoE портов с грозозащитой 6кВ и два 1000 Мбит/с порта, бюджет PoE составляет 60Вт, есть поддержка режима передачи до 300 метров. Таблица MAC адресов содержит 16000 записей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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