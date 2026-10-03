Коммутатор D-Link DGS-1008MP/B1A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 100 руб.
В наличии
Код товара: 407724
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8 100 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
автоопределение MDI/MDIX
Порты
8 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
280 x 44 x 180
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
4096
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х26х10
Вес, кг.
2.7
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1008MP/B1A
Коммутатор D-Link DGS-1008MP с 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE является идеальным решением для малого бизнеса, позволяющим пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
автоопределение MDI/MDIX
Порты
8 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
280 x 44 x 180
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
4096
Страна производитель
Китай
Коммутатор D-Link DGS-1008MP с 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE является идеальным решением для малого бизнеса, позволяющим пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3
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Коммутатор D-Link DGS-1008MP/B1A - по цене 8100 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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