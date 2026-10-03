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Коммутатор D-Link DGS-1008MP/B1A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1008MP/B1A

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Коммутатор D-Link DGS-1008MP/B1A - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор D-Link DGS-1008MP/B1A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1008MP/B1A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1008MP/B1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 100 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 407724
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1008MP/B1A
8 100 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
автоопределение MDI/MDIX
Порты
8 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
280 x 44 x 180
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
4096
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х26х10
Вес, кг.
2.7

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1008MP/B1A

Коммутатор D-Link DGS-1008MP с 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE является идеальным решением для малого бизнеса, позволяющим пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1008MP/B1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
автоопределение MDI/MDIX
Порты
8 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
280 x 44 x 180
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
4096
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор D-Link DGS-1008MP с 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE является идеальным решением для малого бизнеса, позволяющим пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link DGS-1008MP/B1A - по цене 8100 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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