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Коммутатор Cudy IF1008P купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Cudy IF1008P

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор Cudy IF1008P - фото 1
  • Коммутатор Cudy IF1008P - фото 2
  • Коммутатор Cudy IF1008P - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740883
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х7
Вес, г.
500

Описание товара Коммутатор Cudy IF1008P

Коммутатор Cudy — находка для домашних сетей и небольших офисов. Восемь портов RJ45 дают гибкость подключения разных устройств, а поддержка PoE (802.3af и 802.3at) позволяет питать совместимые устройства через кабель, избавляя от лишних проводов. Настольный форм-фактор удобен: такой коммутатор не займёт много места и легко впишется в любой интерьер. Уровень L2 обеспечивает базовые сетевые возможности для стабильной работы. Максимальная скорость передачи данных — 100 Мбит/секунд — оптимальна для средних нагрузок. Таблица MAC-адресов на 2000 записей подходит для подключения множества устройств, а вес всего 0,525 кг делает устройство лёгким и мобильным. Неуправляемый тип — это простота в установке: всё работает сразу без сложных настроек.



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Отзывы о товаре Коммутатор Cudy IF1008P




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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Cudy — находка для домашних сетей и небольших офисов. Восемь портов RJ45 дают гибкость подключения разных устройств, а поддержка PoE (802.3af и 802.3at) позволяет питать совместимые устройства через кабель, избавляя от лишних проводов. Настольный форм-фактор удобен: такой коммутатор не займёт много места и легко впишется в любой интерьер. Уровень L2 обеспечивает базовые сетевые возможности для стабильной работы. Максимальная скорость передачи данных — 100 Мбит/секунд — оптимальна для средних нагрузок. Таблица MAC-адресов на 2000 записей подходит для подключения множества устройств, а вес всего 0,525 кг делает устройство лёгким и мобильным. Неуправляемый тип — это простота в установке: всё работает сразу без сложных настроек.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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