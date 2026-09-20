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Коммутатор Netis P116GH купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Netis P116GH

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Коммутатор Netis P116GH - фото 1
Коммутатор Netis P116GH - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Netis P116GH - фото 1
  • Коммутатор Netis P116GH - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 505896
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Характеристики

Бренд
Netis
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Габаритные размеры, мм
280х180х43
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8192
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х7
Вес, кг.
1.74

Описание товара Коммутатор Netis P116GH

Коммутатор netis P116GH является прекрасным решением для создания домашней или офисной сети. Совместимость с PoE камерами, Wi-Fi точками доступа и другим оборудованием, в том числе без поддержки PoE для передачи данных в сети. Все 16 портов RJ45 (со скоростью 10/100 Мбит/с) поддерживают технологию питания по Ethernet (PoE+). Устройство автоматически распознает и подает питание на оборудование, поддерживающее стандарты IEEE 802.3af и IEEE 802.3at: например, PoE точки доступа, IP-телефоны, IP-камеры и т. д. При этом электропитание и данные передаются по одному и тому же кабелю, что позволяет подключить к сети новые устройства, расположенные вдали от линий электропитания или розеток.

Отзывы о товаре Коммутатор Netis P116GH




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Характеристики
Бренд
Netis
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Габаритные размеры, мм
280х180х43
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8192
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор netis P116GH является прекрасным решением для создания домашней или офисной сети. Совместимость с PoE камерами, Wi-Fi точками доступа и другим оборудованием, в том числе без поддержки PoE для передачи данных в сети. Все 16 портов RJ45 (со скоростью 10/100 Мбит/с) поддерживают технологию питания по Ethernet (PoE+). Устройство автоматически распознает и подает питание на оборудование, поддерживающее стандарты IEEE 802.3af и IEEE 802.3at: например, PoE точки доступа, IP-телефоны, IP-камеры и т. д. При этом электропитание и данные передаются по одному и тому же кабелю, что позволяет подключить к сети новые устройства, расположенные вдали от линий электропитания или розеток.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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