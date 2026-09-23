Top.Mail.Ru
Коммутатор D-Link (DGS-1100-16V2/A2A) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор D-Link (DGS-1100-16V2/A2A)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор D-Link (DGS-1100-16V2/A2A) - фото 1
Коммутатор D-Link (DGS-1100-16V2/A2A) - фото 2
Коммутатор D-Link (DGS-1100-16V2/A2A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор D-Link (DGS-1100-16V2/A2A) - фото 1
  • Коммутатор D-Link (DGS-1100-16V2/A2A) - фото 2
  • Коммутатор D-Link (DGS-1100-16V2/A2A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586362
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х33х10
Вес, кг.
1.85

Описание товара Коммутатор D-Link (DGS-1100-16V2/A2A)

Коммутатор DGS-1100-16 представляет собой недорогое решение для класса SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса, а также для организации сети предприятий, например, для филиалов и помещений для деловых встреч, где требуется простое управление. Энергосберегающая технология D-Link Green Коммутатор DGS-1100-16 соответствует стандарту IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet, потребляя меньше электроэнергии при небольшом объёме трафика. Установка устройств EEE обеспечивает предприятиям малого и среднего бизнеса экономию денежных средств, сокращая расходы, связанные с покупкой оборудования для охлаждения. Коммутатор DGS-1100-16 поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Если автоматически определяемая длина подключённого кабеля меньше 20 метров, коммутатор уменьшает потребление электроэнергии. Помимо этого, коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Простое управление Коммутатор DGS-1100-16 поддерживает управление с помощью утилиты SmartConsole1 / D-Link Network Assistant2 или через Web-интерфейс. Пользователю доступна расширенная конфигурация и основные настройки обнаруженных устройств, например, смена пароля и обновление программного обеспечения. Удобный графический Web-интерфейс предоставляет сетевым администраторам возможность удалённого управления сетью на уровне портов. Surveillance VLAN и управление полосой пропускания Коммутатор DGS-1100-16 поддерживает технологию Surveillance VLAN для организации видеонаблюдения. Surveillance VLAN назначает видео-трафику высокий приоритет и отдельный VLAN, обеспечивая высококачественное видеонаблюдение и передачу данных через один коммутатор DGS-1100-16 сокращая, таким образом, расходы, связанные с приобретением дополнительного оборудования. Кроме того, функция управления полосой пропускания позволяет зарезервировать полосу пропускания для различных приложений, требующих высокой пропускной способности, или обеспечить им максимальный приоритет. Расширенный набор функций Коммутатор DGS-1100-16 поддерживает расширенные функции безопасности, такие как Static MAC, защита от шторма и IGMP Snooping. Функция Static MAC позволяет создать «белый» список MAC-адресов, разрешающий доступ только авторизованным устройствам. Функция Защиты от шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link (DGS-1100-16V2/A2A)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор DGS-1100-16 представляет собой недорогое решение для класса SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса, а также для организации сети предприятий, например, для филиалов и помещений для деловых встреч, где требуется простое управление. Энергосберегающая технология D-Link Green Коммутатор DGS-1100-16 соответствует стандарту IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet, потребляя меньше электроэнергии при небольшом объёме трафика. Установка устройств EEE обеспечивает предприятиям малого и среднего бизнеса экономию денежных средств, сокращая расходы, связанные с покупкой оборудования для охлаждения. Коммутатор DGS-1100-16 поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Если автоматически определяемая длина подключённого кабеля меньше 20 метров, коммутатор уменьшает потребление электроэнергии. Помимо этого, коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Простое управление Коммутатор DGS-1100-16 поддерживает управление с помощью утилиты SmartConsole1 / D-Link Network Assistant2 или через Web-интерфейс. Пользователю доступна расширенная конфигурация и основные настройки обнаруженных устройств, например, смена пароля и обновление программного обеспечения. Удобный графический Web-интерфейс предоставляет сетевым администраторам возможность удалённого управления сетью на уровне портов. Surveillance VLAN и управление полосой пропускания Коммутатор DGS-1100-16 поддерживает технологию Surveillance VLAN для организации видеонаблюдения. Surveillance VLAN назначает видео-трафику высокий приоритет и отдельный VLAN, обеспечивая высококачественное видеонаблюдение и передачу данных через один коммутатор DGS-1100-16 сокращая, таким образом, расходы, связанные с приобретением дополнительного оборудования. Кроме того, функция управления полосой пропускания позволяет зарезервировать полосу пропускания для различных приложений, требующих высокой пропускной способности, или обеспечить им максимальный приоритет. Расширенный набор функций Коммутатор DGS-1100-16 поддерживает расширенные функции безопасности, такие как Static MAC, защита от шторма и IGMP Snooping. Функция Static MAC позволяет создать «белый» список MAC-адресов, разрешающий доступ только авторизованным устройствам. Функция Защиты от шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link (DGS-1100-16V2/A2A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...