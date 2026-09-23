Коммутатор D-Link (DGS-1100-16V2/A2A)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link (DGS-1100-16V2/A2A)
Коммутатор DGS-1100-16 представляет собой недорогое решение для класса SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса, а также для организации сети предприятий, например, для филиалов и помещений для деловых встреч, где требуется простое управление. Энергосберегающая технология D-Link Green Коммутатор DGS-1100-16 соответствует стандарту IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet, потребляя меньше электроэнергии при небольшом объёме трафика. Установка устройств EEE обеспечивает предприятиям малого и среднего бизнеса экономию денежных средств, сокращая расходы, связанные с покупкой оборудования для охлаждения. Коммутатор DGS-1100-16 поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Если автоматически определяемая длина подключённого кабеля меньше 20 метров, коммутатор уменьшает потребление электроэнергии. Помимо этого, коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Простое управление Коммутатор DGS-1100-16 поддерживает управление с помощью утилиты SmartConsole1 / D-Link Network Assistant2 или через Web-интерфейс. Пользователю доступна расширенная конфигурация и основные настройки обнаруженных устройств, например, смена пароля и обновление программного обеспечения. Удобный графический Web-интерфейс предоставляет сетевым администраторам возможность удалённого управления сетью на уровне портов. Surveillance VLAN и управление полосой пропускания Коммутатор DGS-1100-16 поддерживает технологию Surveillance VLAN для организации видеонаблюдения. Surveillance VLAN назначает видео-трафику высокий приоритет и отдельный VLAN, обеспечивая высококачественное видеонаблюдение и передачу данных через один коммутатор DGS-1100-16 сокращая, таким образом, расходы, связанные с приобретением дополнительного оборудования. Кроме того, функция управления полосой пропускания позволяет зарезервировать полосу пропускания для различных приложений, требующих высокой пропускной способности, или обеспечить им максимальный приоритет. Расширенный набор функций Коммутатор DGS-1100-16 поддерживает расширенные функции безопасности, такие как Static MAC, защита от шторма и IGMP Snooping. Функция Static MAC позволяет создать «белый» список MAC-адресов, разрешающий доступ только авторизованным устройствам. Функция Защиты от шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети.
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