Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC) черный
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 550 руб.
В наличии
Код товара: 196754
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Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 550 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
300
Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC) черный
MikroTik hAP ac2 - новая мощная двухдиапазонная точка доступа с четырехядерным процессором, обеспечивающая одновременное Wi-Fi покрытие как на частоте 2.4 ГГц, так и 5 ГГц. Пять гигабитных Ethernet-портов обеспечивают подключение вашим проводным устройствам, а USB-порт можно использовать для подключения накопителя или модема 4G/LTE. Питание hAP ac2 может осуществляться от блока питания 24 В (в комплекте) через соответствующий разъём или посредством Passive PoE через инжектор PoE. Устройство предварительно настроено производителем, поэтому всё, что необходимо выполнить — это подключить питание, кабель Ethernet и начать пользоваться интернетом, подключаясь к беспроводной сети с SSID MikroTik.
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MikroTik hAP ac2 - новая мощная двухдиапазонная точка доступа с четырехядерным процессором, обеспечивающая одновременное Wi-Fi покрытие как на частоте 2.4 ГГц, так и 5 ГГц. Пять гигабитных Ethernet-портов обеспечивают подключение вашим проводным устройствам, а USB-порт можно использовать для подключения накопителя или модема 4G/LTE. Питание hAP ac2 может осуществляться от блока питания 24 В (в комплекте) через соответствующий разъём или посредством Passive PoE через инжектор PoE. Устройство предварительно настроено производителем, поэтому всё, что необходимо выполнить — это подключить питание, кабель Ethernet и начать пользоваться интернетом, подключаясь к беспроводной сети с SSID MikroTik.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Купить Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC) черный - по цене 8550 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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