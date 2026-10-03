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Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP613 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP613

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Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP613 - фото 7
Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP613 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
574 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP613 - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP613 - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP613 - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP613 - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP613 - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP613 - фото 6
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP613 - фото 7
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP613 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 380 руб. 
Начислим 167 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627397
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP613
10 380 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Точка доступа, набор для монтажа на потолке или на стене, руководство по установке.
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
574 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.3at
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Зона покрытия, м2
115
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
710

Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP613

TP-Link EAP613 — это современное решение для построения беспроводной сети нового поколения. Модель поддерживает стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax), обеспечивает высокую производительность и рассчитана на работу в условиях повышенной плотности клиентов. Благодаря потолочной установке, скрытому дизайну, поддержке PoE и полной совместимости с системой управления Omada SDN, EAP613 идеально подходит для офисов, гостиниц, школ, кафе, коворкингов и торговых помещений.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP613




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Точка доступа, набор для монтажа на потолке или на стене, руководство по установке.
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
574 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Развернуть
Поддержка PoE
802.3at
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Зона покрытия, м2
115
Страна производитель
Китай
Описание
TP-Link EAP613 — это современное решение для построения беспроводной сети нового поколения. Модель поддерживает стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax), обеспечивает высокую производительность и рассчитана на работу в условиях повышенной плотности клиентов. Благодаря потолочной установке, скрытому дизайну, поддержке PoE и полной совместимости с системой управления Omada SDN, EAP613 идеально подходит для офисов, гостиниц, школ, кафе, коворкингов и торговых помещений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP613 - данный товар вы можете купить по цене 10380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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