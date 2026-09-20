Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA50AX (NWA50AX-EU0102F)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 512797
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
24х15х6
Вес, г.
600
Описание товара Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA50AX (NWA50AX-EU0102F)
Zyxel NWA50AX - точка доступа Wi-Fi 6, которая поддерживает необходимый набор функций для малых предприятий и пользователей SoHo, которые хотят перейти на 11ax (Wi-Fi 6) без высоких затрат. Поддерживая частоты как 2,4 ГГц, так и 5 ГГц, точка доступа предназначена для того, чтобы дать вам возможность пользоваться всем лучшим, что может предложить Wi-Fi 6, например, более высокие скорости даже в сетях с высокой плотностью, увеличенную емкость для развертывания Интернета вещей и многое другое.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 540 руб.2635 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti PBE-M5-400 белый
-
В наличииЦена 10 710 руб.2678 руб. в СплитТочка доступа Wi-FI MikroTik L11UG-5HaxD-NB
-
В наличииЦена 10 970 руб.2743 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti 5GHZ AIRMAX LAP-120
-
В наличииЦена 11 240 руб.2810 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik RB911G-2HPnD-12S
-
В наличииЦена 11 510 руб.2878 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik LtAP mini LTE kit (2024) RB912R-2nD...
-
В наличииЦена 11 640 руб.2910 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP655-Wall
-
В наличииЦена 11 670 руб.2918 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Netcraze NAP-650
-
В наличииЦена 11 970 руб.2993 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi Mesh Antenna Dual-Band
-
В наличииЦена 12 060 руб.3015 руб. в СплитWi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Lite
-
В наличииЦена 14 480 руб. 44 280 руб.3620 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh Pro (UAP-AC-M-PRO) бе...
-
В наличииЦена 14 810 руб.3703 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP650-Desktop
-
В наличииЦена 15 050 руб.3763 руб. в СплитТочка доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD
Zyxel NWA50AX - точка доступа Wi-Fi 6, которая поддерживает необходимый набор функций для малых предприятий и пользователей SoHo, которые хотят перейти на 11ax (Wi-Fi 6) без высоких затрат. Поддерживая частоты как 2,4 ГГц, так и 5 ГГц, точка доступа предназначена для того, чтобы дать вам возможность пользоваться всем лучшим, что может предложить Wi-Fi 6, например, более высокие скорости даже в сетях с высокой плотностью, увеличенную емкость для развертывания Интернета вещей и многое другое.
Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA50AX (NWA50AX-EU0102F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA50AX (NWA50AX-EU0102F)